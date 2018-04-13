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В Ульяновске ушел в отставку сити-менеджер
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В Ульяновске ушел в отставку сити-менеджер 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Российская Газета
Глава администрации Ульяновска Алексей Гаев подал в отставку. Об этом 12 апреля сообщил председатель городской думы Сергей Панчин.
— Алексей Владимирович принял решение уйти с должности по собственному желанию, я его заявление подписал, — уточнил Панчин, добавив, что Гаев во время работы сити-менеджером «допустил ряд кадровых ошибок».
Поводом для отставки стала критика со стороны губернатора Сергея Морозова, которая обрушилась на Гаева в начале недели. Глава региона высказал недовольство качеством благоустройства Ульяновска, рекомендовав депутатам гордумы рассмотреть возможность отставки главы администрации. Сити-менеджер не стал ждать увольнения и подал в отставку сам.
Как сообщили «РГ» в мэрии, конкурс на замещение вакантной должности пройдет в течение 30 дней. До тех пор исполнять обязанности главы администрации Ульяновска будет первый заместитель Гаева Вадим Андреев.
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