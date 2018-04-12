«Убийца» Tesla от Alibaba и сборщика iPhone выходит в продажу в апреле

В 2016 году мы впервые услышали о китайском электромобильном стартапе Xpeng Motors, представившем тогда концепт Xpeng Beta. По большому счету, особенного значения мы этому новичку не придали — мало ли в Поднебесной появляется «убийц Tesla», пусть даже у Xpeng была мощная поддержка в лице автогиганта GAC.

Тем не менее, в отличии от многих начинаний, компания, принадлежащая Хе Сяопену, смогла привлечь новых инвесторов в лице Alibaba Group (все же заказывали себе спиннеры на Aliexpress?) и Foxconn (тайваньская мега-корпорация со штатом более 1 млн человек, выпускающая электронику, в частности iPhone для Apple ). Два «электронных» гиганта вложили в Xpeng $350 млн, однако Сяопен намерен привлечь до $2.7 млрд подобных вливаний.

Стартап планирует «оседлать» волну популярности электромобилей в Китае и даже, возможно, выйти на международный рынок. Foxconn, наверняка, поддержит Xpeng электроникой собственной сборки, а Alibaba, в свою очередь, обеспечит доступ к картам и облачным IT продуктам. Уже в конце апреля Xpeng приступит к приему предварительных заказов на свой первый автомобиль, которым станет современный и стильный кроссовер, предвосхищенный в январе 2018 года на выставке CES в Лас-Вегасе прототипом Xpeng G3.

Кроссовер Xpeng G3 щеголяет огромным 12.3-дюймовым дисплеем вместо приборной панели и еще более гигантским сенсорным HD экраном мультимедиа-навигационной системы на 15.6 дюймов. Новинка выделяется приятным, сбалансированным дизайном экстерьера, 2 смотрящими вперед камерами, 2 камерами по бортам и 4 панорамными камерами. Кроме того, на борту 3 радара, работающие в миллиметровом диапазоне, 12 ультразвуковых сенсоров и 2 интеллектуальных камеры на приборной панели.

Пока что компания не делала официальных заявлений по возможностям автопилота в Xpeng G3, однако такая мощная сенсорно-камерная начинка может означать только одно — автомобиль будет классифицироваться по 5 уровню автономии.