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Гендиректор «СамараАвтоГаза» возглавит нижегородское транспортное МП
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Гендиректор «СамараАвтоГаза» возглавит нижегородское транспортное МП 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Генеральный директор ООО «СамараАвтоГаз» Леонид Шихарев будет назначен и. о. гендиректора МП «Нижегородпассажиравтотранс», сообщает портал nta-nn.ru со ссылкой на источник в администрации Нижнего Новгорода.
Леонид Шихарев якобы уже прибыл в Нижний Новгород и знакомится с делами пассажирских предприятий региона.
Напомним, «СамараАвтоГаз» одна из самых крупных компаний в сфере пассажирских перевозок в Самаре. Недавно она получила в аренду имущество и часть подвижного состава находящегося в предбанкротном состоянии МП «Пассажиравтотранс».
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов в начале марта заявил о конфликте интересов в деятельности и. о. директора НПАТ Дмитрия Цыганкова, который находится в этой должности с 2016 года. Ранее нарушение законодательства в коммерческой деятельности Цыганкова нашла прокуратура.
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