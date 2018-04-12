Гендиректор «СамараАвтоГаза» возглавит нижегородское транспортное МП 

Генеральный директор ООО «СамараАвтоГаз» Леонид Шихарев будет назначен и. о. гендиректора МП «Нижегородпассажиравтотранс», сообщает портал nta-nn.ru со ссылкой на источник в администрации Нижнего Новгорода.
Леонид Шихарев якобы уже прибыл в Нижний Новгород и знакомится с делами пассажирских предприятий региона.
Напомним, «СамараАвтоГаз» одна из самых крупных компаний в сфере пассажирских перевозок в Самаре. Недавно она получила в аренду имущество и часть подвижного состава находящегося в предбанкротном состоянии МП «Пассажиравтотранс».
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов в начале марта заявил о конфликте интересов в деятельности и. о. директора НПАТ Дмитрия Цыганкова, который находится в этой должности с 2016 года. Ранее нарушение законодательства в коммерческой деятельности Цыганкова нашла прокуратура.