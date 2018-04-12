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Роскосмос и Яндекс-карты опубликовали панорамы космодрома Восточный
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Роскосмос и Яндекс-карты опубликовали панорамы космодрома Восточный 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Роскосмос совместно с Яндекс опубликовал панорамы нового российского космодрома Восточный, пользователи сервиса могут «прогуляться» по космодрому, «заглянуть» в монтажно-испытательные корпуса и посмотреть на ракету в момент запуска, говорится в сообщении интернет-портала.
"Фотографы засняли дорогу от технического комплекса до стартового, вдоль которой расположены основные объекты космодрома: пусковая установка, ремонтно-механический завод, командный центр, заправочная станция, комплекс средств измерений, сбора и обработки информации и другие сооружения. Кроме того, пользователи могут изучить интерьер монтажно-испытательных корпусов, где собирают космические аппараты и ракеты-носители", — отмечается в сообщении.
На панорамах также запечатлён момент старта ракеты «Союз-2.1б». Съемка велась сразу с двух ракурсов: с мобильной башни обслуживания и с беспилотника, который для этого поднялся в воздух примерно в двух с половиной километрах от стартовой площадки. Чтобы отснять 220 панорам космодрома, фотографам понадобилось проехать около 4 км.
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