Правда ли, что первым человеком в космосе был Гагарин

Существует несколько конспирологических теорий, что Юрий Гагарин не является первым человеком, покорившим космос. Как правило, подобные статьи сводятся к перечислению распространенных слухов о других космонавтах, которые якобы отправлялись на орбиту до Гагарина и погибли в космосе.

Первый человек в космосе — Владимир Ильюшин?

Интригующая история произошла за сутки до полета Юрия Гагарина. 11 апреля 1961 года в английской газете «Дейли уоркер» была представлена заметка журналиста Дэнниса Огдена о том, что 7 апреля космонавт Владимир Ильюшин совершил орбитальный полет на корабле «Россия». Однако при посадке оборудование на борту отказало, из-за чего космонавту пришлось совершить посадку в Китае Мао Цзэдун не хотел отпускать Ильюшина в СССР, надеясь на то, что тот поведает ему все секреты о космосе. История показалась общественности настолько правдоподобной, что в Книге рекордов Гиннесса (за 1964 год) Ильюшин указан, как первый космонавт Земли.

В начале 60-х годов Владимир Ильюшин был достаточно известным летчиком-испытателем. Однако он не имел к космосу никакого отношения. В 1960 году подполковник Ильюшин попал в автомобильную аварию — это документальный факт. Летчик-испытатель получил многочисленные травмы обеих ног. Соответственно, его шансы вновь вернуться в авиацию были ничтожными. Около года Ильюшин проходил лечение в Москве , после чего летчика было решено отправить в Китай, в руки докторов, специализирующихся в области восточной медицины. Владимир Ильюшин дожил до 2010 года, дослужив до звания генерал-майора.

Петр Долгов или Юрий Гагарин

Западные СМИ объявили Петра Долгова космонавтом, который погиб при катастрофе орбитального корабля-спутника в октябре 1960 года.

Петр Долгов — это выдающийся космонавт догагаринской эпохи, который погиб не в 1960 году, а в ноябре 1962 года. Трагедия произошла при испытании нового вида космического скафандра. Петр выполнил экспериментальный прыжок из стратосферы с парашютом (высота составляла 28,6 км). Смерть космонавта наступила в воздухе из-за образовавшейся трещины в щитке гидрошлема.

Гагарин — двенадцатый

В 1959 году итальянское телеграфное агентство «Континенталь» заявило, что в СССР практикуют запуск людей в космос уже несколько лет. Однако для полетов, по мнению итальянцев, русскими использовались не космические корабли, а пилотируемые баллистические ракеты. В заявлении сказано, что все попытки были неудачными. Именно по этой причине русские не желают делиться информацией с общественностью. Агентство также назвало имена погибших космонавтов — Шиборин Сергей, Ледовский Алексей, Громова Мария и Митков Андрей.

В конце 1960 года агентство «Рейтер» предоставило информацию, что в мае 1960 года из-за сбоя в системе потерпела крушение советская ракета, на борту которой был пилот Заводовский. На протяжении следующих лет в западной прессе появлялись другие подобные заявления о том, что во время запуска, полета или приземления советских ракет погибли летчики Иван Качур, а также Геннадий Михайлов , Алексей Белоконов и Грачев Алексей

На самом деле подобные заявления телеграфных агентств были обусловлены нездоровой атмосферой ожидания громкого события. Ведь советские дипломатические службы постепенно подготавливали своих западных коллег к всемирной сенсации, которая произошла 12 апреля 1961 года.