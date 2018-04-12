Задержались на курорте. Птицы решили переждать ямальские холода в спа-салонах и ресторанах для гурманов

Зимовавшие на озере Поянг в Китае и высокогорных районах Средней Азии малые лебеди и лесные гуменники, начали миграцию на Ямал к местам гнездований в начале марта, однако поздняя весна сделала их транзитными пассажирами — птицы «застряли» в Барнауле

Об этом свидетельствуют данные передатчиков, которыми орнитологи пометили ямальских пернатых. На юге Сибири находится и малый лебедь Звёздочка из Байдарацкой губы, за миграциями которой биологи следят два года.

Как рассказала научный сотрудник Центра кольцевания птиц Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Софья Розенфельд , ученым удалось выяснить, что гусеобразные могут менять места зимовок и маршруты перелётов. Так, зимовавший на озере Поянг лебедь, вместе того, чтобы отправиться домой прямым путём, заглянул в Шанхай . Местные любители птиц высказали шутливое предположение, что в Китае он решил попробовать деликатесных лягушек и почистить перышки.