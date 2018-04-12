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Корреспонденты ТАСС открыли эру космической журналистики
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Корреспонденты ТАСС открыли эру космической журналистики 

ТАСС 18 минут назад
Фото: ТАСС
12 апреля в мире отмечаются сразу два праздника — День космонавтики в России и Международный день полета человека в космос, учрежденный ООН в честь советского космонавта Юрия Гагарина — первого человека, совершившего полет в космос.
ТАСС, Телеграфное агентство Советского Союза — так раньше расшифровывалась аббревиатура главной новостной службы страны, стал единственным СМИ, которому 12 апреля 1961 года было доверено сообщить миру «о первом полете человека в космическое пространство» и распространить фотографию первого пилота-космонавта планеты.
Специальный фотокорреспондент ТАСС Валентин Черединцев был единственным журналистом, знавшим Юрия Гагарина, а вместе с ним и всех летчиков первого отряда космонавтов, задолго до 12 апреля 1961 года. Именно он известен всему миру как автор всех официальных портретов космических экипажей, чьи фотографии распространялись агентством вместе с сообщениями о запуске пилотируемых кораблей и печатались в советской и мировой прессе.
На протяжении 1960-х Черединцев снимал все этапы их тренировок на земле, в воде и воздухе, совершал парашютные прыжки и объездил с космонавтами почти 30 стран мира. Благодаря Черединцеву сохранены для истории и репортажи о повседневной жизни этих мужественных людей — их семьях, увлечениях, отдыхе. Эти снимки и сегодня можно увидеть в фотобанке ТАСС.
"Валентин пропадал в Звездном городке весь день, ночью приходил в редакцию, чтобы проявить пленки и напечатать снимки. Никому не доверяя, он все делал сам. Готовые пакеты с фотографиями хранил в сейфе, их разрешалось вскрывать только после официального сообщения ТАСС о запусках пилотируемых космических кораблей", — рассказывал о своем коллеге специальный фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян, продолживший космическую эстафету Черединцева.
"Заниматься космической темой я и не думал", — впоследствии вспоминал в своей книге «Лики оптимизма» Владимир Мусаэльян. — Но случилось неожиданное: коллега Валентин Черединцев заболел. Ключи от сейфа с фотографиями космонавтов он доверил только мне. Сначала я отмахивался от космической темы руками и ногами. В Звездном меня могли попросту засекретить и наложить табу на все зарубежные поездки. Но руководство насело, и я вынужденно согласился, — рассказывал Мусаэльян. — С 1967 по 1971 годы я видел, как готовились к полетам в космос наши первые экипажи".
Тассовцев с первым отрядом космонавтов связывали долгие годы дружеских отношений. Как вспоминал в своей статье «Космос, космодром, космонавты» главный выпускающий редакции союзной информации ТАСС и впоследствии автор многочисленных публикаций и книг о космосе и его первооткрывателях Александр Романов, «Юрий Алексеевич Гагарин всегда, где бы ни был — на космодроме или в Звездном городке, — охотно помогал нам, журналистам». Гагарин откликался на все просьбы. Беседы с ним, интервью, фотоснимки не раз украшали «Вестник ТАСС» и полосы газет.
"Моими друзьями стали разработчики кораблей «Восток» и «Союз» Георгий Гречко, Виталий Севастьянов, Виктор Пацаев, Николай Рукавишников. Работы было много, месяцами пропадал в Звездном, копил материалы о запусках экипажей. Все пленки компостировались в секретном отделе, а после съемки сдавались особой комиссии. Она-то и определяла, какие фотографии можно давать в печать", — рассказывал Мусаэльян.
Тассовцы были свидетелями не только парадной стороны освоения космоса, но и трагедий. «Горькие воспоминания связаны у меня с гибелью экипажа „Союз-11“. Я хорошо знал Георгия Добровольского, командира корабля, дружил с Виктором Пацаевым и Владиславом Волковым. После 24-суточного полета 30 июня 1971 года началась посадка. Для нас, фотожурналистов, приготовили вертолет. Вот-вот мы должны были вылететь на место приземления, и вдруг отбой! Узнаем, что при подходе к плотным слоям атмосферы с экипажем пропала связь. Космонавты приземлились мертвыми… Тогда в Караганде впервые в своей взрослой жизни я плакал. Вадим Волков был крестным отцом моего сына Алешки, родившегося незадолго до полета…», — вспоминает Мусаэльян.
В конце 1960-х руководство Фотохроники ТАСС стало «переключать» Мусаэльяна на политический репортаж, и совмещать две темы — космос и работу с первыми лицами страны — стало невозможно. В итоге специальный фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян стал личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева.
Космическую тему передали в агентстве специальному фотокорреспонденту ТАСС Альберту Пушкареву, ставшему одним из самых известных фотографов космического века. Космонавты, с которыми он работал бок о бок почти 20 лет — с 1970-х до 1990-х, отмечали его решительный и настойчивый характер. Друг Пушкарева — космонавт Владимир Джанибеков — рассказывал: «Мне всегда нравилась особая сущность этого человека. Абсолютное чутье, и главное, колоссальная реакция — схватить тот кадр, когда нет возможности. На расстоянии 200–300 метров он снимает старт. Что творится в грудной клетке от вибрации, я не представляю. А он — стоит и снимает».
Спустя 57 лет после первого полета работа журналистов в Звездном городке с экипажами и командировки на Байконур, открытие космодрома Восточный стали обычным редакционным заданием, не требующим секретности и спецдопусков. Поэтому и список фотожурналистов ТАСС, допущенных в святая святых, существенно расширился. Репортажи о запуске пилотируемых космических кораблей готовили в 1990-х Валентин Кузьмин и Сергей Мамонтов, Сергей Метелица и Борис Кавашкин, Сергей Козак и Юрий Машков. В 2000-х им на смену пришли Олег Урусов и Михаил Почуев, Марина Лысцева и Михаил Джапаридзе, Егор Алеев и Юрий Смитюк, Сергей Савостьянов и Петр Ковалев.
Но даже спустя полвека «звездные» фоторепортажи тассовцев вызывают восхищение и интерес не только у любителей фотографии, но и профессионалов. Тем более что сегодня в арсенале фотографов самая современная аппаратура, позволяющая сделать снимок максимально зрелищным.
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