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Пристыковаться к МКС и побывать на космическом корабле: как в Новочеркасске учат покорять космос
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Пристыковаться к МКС и побывать на космическом корабле: как в Новочеркасске учат покорять космос 

161.ru 26 минут назад
Фото: 161.ru
В Новочеркасске есть центр, который исполняет мечту всех советских мальчишек — делает из людей космонавтов. Как внутри выглядит орбитальный модуль МКС? Как научиться стыковать к станции транспортный корабль? Об этом и многом другом — в космическом репортаже 161.ru. И с Днем космонавтики вас!
Космическая столица Дона
Новочеркасск — не только казачья, но и «космическая» столица Дона. Здесь с 1975 года строят космические тренажеры, на которых космонавты и астронавты готовятся к будущим миссиям.
Новочеркасский центр тренажеростроения
На тренажерах космонавты учатся быстро принимать решения в сложных ситуациях. Без них, возможно, не закончилась бы успешно легендарная операция Владимира Джанибекова и Виктора Савиных — они тренировались на тренажерном комплексе «Бивни» перед своей миссией по спасению «Салюта-7» в 1985. «Бивни» был первым тренажером для отработки стыковки кораблей.
Космические тренажеры стоили космических денег — речь шла о миллиардах рублей за один комплекс. В Новочеркасске придумали, как строить их в два-три раза дешевле и быстрее. Здесь используют каркасные конструкции, сами собирают приборы. Для того, чтобы сделать один тренажер, в среднем уходит 2-3 года.
Специалисты из Новочеркасска знают, как подготовить космонавта к сложной миссии
— Собрать тренажер иногда даже сложнее, чем настоящий космический корабль — потому что нужно искусственно воспроизвести на Земле все то, что происходит или может произойти в космосе — рассказал заместитель директора Донского филиала центра тренажеростроения Владимир Гапонов. — В Новочеркасске мы сами делаем тренажеры и приборы. Готовый комплекс разбирают, упаковывают, и отправляют в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездный городок. Там его уже собирают заново — на это уходит около пяти дней.
Здесь же, на Дону, в 2005 году впервые в стране появился Молодежный образовательный космический центр. Уже позже такие же центры появились в Новгороде, Москве, Кирове. Но оборудование для них строят все тут же, в Новочеркасске.
Здесь изучают 3D модель МКС  — В 2015 году у нас уже появились не просто экскурсии для школьников, а образовательные программы, например, полет на МКС, к другим планетам, конструктор космической техники. Два года раз в неделю, по средам, в центре тренажеростроения школьников и студентов учат астрономии, инженерии, рассказывают, как управлять космическим кораблем. Уже 42 человека, которые готовились здесь, работают в Центре подготовки космонавтов и ракетно-космической корпорации «Энергия». Давно ведутся разговоры о полете человека на Марс, создании базы на Луне — мы от слов подходим к делу — к подготовке людей к таким миссиям. У нас есть виртуальный лунный ровер, взлетный лунно-посадочный комплекс, тренажер-луноход, — рассказывает Владимир Гапонов.
Для подготовки космонавтов используют и популярные сейчас очки виртуальной реальности — разумеется, с учетом специфики профессии. В них будущий межпланетный путешественник видит рельеф, например, Марса, и панели приборов бортового оборудования.
Внутри космического корабля
Вот так внутри выглядит один из модулей МКС. Конечно, это только выставочный образец, но здесь есть приборы, как на настоящей станции.
В космическом корабле все компактно
— Этот тренажер называется «Мечта» — здесь занимаются школьники. Они учатся стыковать к космической станции беспилотные транспортные корабли: конечно, обычно это происходит автоматически, но иногда космонавту приходится брать управление в свои руки, — рассказал инженер центра Олег Федотчев. — Есть тут и зона навигации — иллюминатор с 3D-изображение Земли. Здесь можно сфотографировать и распечатать снимки нашей планеты, континентов, островов, озер, например, Байкала.
А в иллюминаторе видна земля…
Внутри модуля МКС все должно быть компактно, ничего лишнего. Едят космонавты за крохотным столиком с откидной крышкой, под которым есть устройство для разогрева пищи — что-то вроде микроволновой печи. Туда кладут, например, консервы в банках.
Вот что едят космонавты
— Сейчас космонавты в основном питаются привычной для нас пищей, а не из тюбиков, ведь это намного приятнее, чем полгода есть какое-то непонятное желе. — говорит Олег Федотчев.
А вот так еду разогревают
А на этом тренажере-транспортном корабле учатся стыковаться с МКС. Десятки кнопок и переключателей собьют с толку любого новичка. На экране видно отсек станции, можно выбрать начальные условия, например, расстояние и угол стыковки. Приборы реагируют на малейшие прикосновения, и космонавту нужно быть аккуратным. К сожалению, у неаккуратного корреспондента пристыковать корабль к МКС не получилось даже на самом легком уровне — он пролетел мимо, в неизведанные космические дали.
Транспортный корабль готовится к стыковке с МКС  Юрий Гагарин полетел в космос на корабле «Восток-1», который сконструировал Сергей Королев. Макет такого корабля в натуральную величину тоже есть в Новочеркасске — и выглядит он почти так же, как и оригинал. А после своих миссий космонавты приземляются в капсулах, их встречают вертолеты, которыми тоже учат управлять в Новочеркасске — на специальном тренажере.
Спасательный вертолет готовится прийти на помощь космонавтам
Кого возьмут в космонавты?
Те, кто хочет стать космонавтом, должны сначала выучиться например, на химика, биолога, инженера, врача или даже психолога — последние никогда не будут лишними во время долгих экспедиций. Работать по профессии нужно как минимум три года, и только после этого можно попробовать пройти отбор в Федеральном космическом агентстве. Инженерам идеально было бы получить опыт работы в Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С. П. Королева, врачам, химикам, биологам — в Институте медико-биологических проблем — сотрудники этих двух организаций часто проходят отбор Роскосмоса.
Отборы проходят примерно раз в два-три года: конкурс сейчас, по словам работников центра тренажеростроения, около 300 человек на место. Нужно подать заявку в Федеральное космическое агентство, затем пройти медосмотр, ведь космонавт должен быть здоровым и сильным, потом пройти тестирование. Если вас примут, вы станете кандидатом в космонавты — начнутся долгие и упорные тренировки, после которых вы, возможно, сможете отправиться на Международную космическую станцию, на Луну, а, может, и на Марс.
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