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Экс-полицейский из Кургана пойдет под суд за избиение задержанных
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Экс-полицейский из Кургана пойдет под суд за избиение задержанных 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
По данным СУ СКР по Курганской области, в январе этого года обвиняемый заступил на суточное дежурство в одном из отделов полиции в качестве помощника оперативного дежурного. В его смену в отдел доставил двух пьяных мужчин. Сидевший в отделе полицейский попросил сотрудников ППС вывести одного из доставленных, но получил отказ. Тогда полицейский схватил мужчину за куртку и толкнул в сторону выхода. Тот сильно ударился головой об стену и упал. Второй доставленный попытался помочь упавшему подняться с пола, за что получил удары кулаком по голове. По результатам проверки дежурный сотрудник уволен из органов внутренних дел. В ближайшее время над ним состоится суд.
Как писала «Русская планета», подмосковные призывники стремятся попасть на службу в ВДВ, сообщил военный комиссар региона, генерал-майора Вячеслава Мирошниченко.
«Чаще всего, уже не первый год подряд, изъявляют желание служить в воздушно-десантных войсках», — рассказал Мирошниченко, отметив, что в училище конкурс до двадцати человек на место.
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