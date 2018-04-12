Экс-полицейский из Кургана пойдет под суд за избиение задержанных

По данным СУ СКР по Курганской области, в январе этого года обвиняемый заступил на суточное дежурство в одном из отделов полиции в качестве помощника оперативного дежурного. В его смену в отдел доставил двух пьяных мужчин. Сидевший в отделе полицейский попросил сотрудников ППС вывести одного из доставленных, но получил отказ. Тогда полицейский схватил мужчину за куртку и толкнул в сторону выхода. Тот сильно ударился головой об стену и упал. Второй доставленный попытался помочь упавшему подняться с пола, за что получил удары кулаком по голове. По результатам проверки дежурный сотрудник уволен из органов внутренних дел . В ближайшее время над ним состоится суд.

Как писала «Русская планета», подмосковные призывники стремятся попасть на службу в ВДВ, сообщил военный комиссар региона, генерал-майора Вячеслава Мирошниченко

«Чаще всего, уже не первый год подряд, изъявляют желание служить в воздушно-десантных войсках», — рассказал Мирошниченко, отметив, что в училище конкурс до двадцати человек на место.