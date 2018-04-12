В Башкирии введен режим «Повышенная готовность»

Накануне днем, 10 апреля, глава республики Рустэм Хамитов подписал указ о введении режима «Повышенная готовность» для ликвидаторов ЧС.

Сотрудники будут не только контролировать поступающие сообщения о чрезвычайных ситуациях, связанных с прохождением весеннего половодья, но и прогнозировать их возникновение, а также возможный ущерб. При необходимости будет введено круглосуточное дежурство управляющего состава.

Контролировать выполнение распоряжения будет премьер-министр правительства Марат Магадеев