В Башкирии введен режим «Повышенная готовность» 

Накануне днем, 10 апреля, глава республики Рустэм Хамитов подписал указ о введении режима «Повышенная готовность» для ликвидаторов ЧС.
Сотрудники будут не только контролировать поступающие сообщения о чрезвычайных ситуациях, связанных с прохождением весеннего половодья, но и прогнозировать их возникновение, а также возможный ущерб. При необходимости будет введено круглосуточное дежурство управляющего состава.
Контролировать выполнение распоряжения будет премьер-министр правительства Марат Магадеев.
— Сейчас силы и средства бригад РСЧС готовы к оперативному и комплексному реагированию в паводковый период, — рассказали в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.