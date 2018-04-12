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В Башкирии введен режим «Повышенная готовность»
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В Башкирии введен режим «Повышенная готовность» 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Накануне днем, 10 апреля, глава республики Рустэм Хамитов подписал указ о введении режима «Повышенная готовность» для ликвидаторов ЧС.
Сотрудники будут не только контролировать поступающие сообщения о чрезвычайных ситуациях, связанных с прохождением весеннего половодья, но и прогнозировать их возникновение, а также возможный ущерб. При необходимости будет введено круглосуточное дежурство управляющего состава.
Контролировать выполнение распоряжения будет премьер-министр правительства Марат Магадеев.
— Сейчас силы и средства бригад РСЧС готовы к оперативному и комплексному реагированию в паводковый период, — рассказали в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
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