ММК на форуме в Челябинске поделился опытом применения цифровых технологий

ТАСС , 12 апреля. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в XVIII международной выставке «Уральская промышленно-экономическая неделя» (УПЭН) (16+) и в X международном промышленном форуме «Реконструкция промышленных предприятий — прорывные технологии в металлургии и машиностроении» (16+). Об этом в четверг в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК»

"Мероприятия проходят с 10 по 12 апреля в челябинском Центре международной торговли . Комбинат, будучи крупнейшим предприятием Южного Урала, традиционно представляет на своем стенде широкий ассортимент металлопродукции. Участвуют представители Магнитки и в мероприятиях X международного промышленного форума, на котором обсуждаются финансовое обеспечение промышленных предприятий, инжиниринговая деятельность в РФ , инновации и импортозамещение, подготовка кадров для промышленных предприятий", — говорится в сообщении.

Одной из центральных тем форума стало внедрение цифровых технологий на предприятиях. В рамках форума состоялась Международная пленарная конференция «Цифровые технологии в промышленности», на которой своим опытом поделились такие компании как Сименс АГ, ПГ «Метран», SMS Group GmbH, Paul Wurth S. A., Primetals Technologies и другие. От ММК в конференции приняли участие главный специалист по инновациям Данила Целиканов и руководитель группы математического моделирования и системно-аналитических исследований научно-технического центра ПАО «ММК», профессор ЮУрГУ Дмитрий Шнайдер с докладом: «Математическое моделирование и оптимизация первого передела ПАО „ММК“ по критерию минимума себестоимости стали».

В докладе был представлен опыт Магнитки по оптимизации первого передела с помощью проектов математического моделирования. ММК разработал математические модели оптимизации доставки и потребления угольного и железорудного сырья, а также создал автоматизированную информационную систему (АИС) «Оптимальный чугун». Эта система обеспечивает расчет оптимальных значений качества кокса и доли агломерата индивидуально для доменных печей по критериям: максимум производства чугуна, минимум себестоимости чугуна, минимум себестоимости стали.

В настоящее время комплекс рассмотренных в докладе математических моделей внедрен и успешно используется в первом переделе ПАО «ММК». Работа над развитием проекта продолжается. Это далеко не единственный пример внедрения передовых цифровых технологий на ведущем предприятии металлургической отрасли страны, которое последовательно внедряет в производстве принципы «Индустрии 4.0».

О компании

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2016 году Группой ММК произведено 12,5 млн тонн стали и 11,6 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2016 год составила $5,630 млрд, EBITDA — $1,956 млрд