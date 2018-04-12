Ещё
Послом Победы стала студентка Ханты-Мансийской государственной медицинской академии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Послом Победы стала студентка Ханты-Мансийской государственной медицинской академии 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Виктория Корепанова — студентка второго курса Ханты-Мансийской государственной медицинской академии удостоилась чести стать Послом Победы и представлять Ханты-Мансийск на главном параде нашей страны. Виктория — активный участник волонтерского объединения «РостОК». Волонтерской деятельностью занимается еще со школы. Она всегда оказывала посильную помощь ветеранам, участвовала в предновогодних акциях для детей с ограниченными возможностями, патриотических акциях для школьников и студентов города.
«Я, считаю, что участие в таком значимом для России мероприятии как «Парад Победы» и шествие «Бессмертный полк» — это вклад в сохранении истории Героев войны и возможность сказать: «СПАСИБО» живым ветеранам Великой Отечественной войны», — поделилась своими эмоциями Виктория.
По итогам Всероссийского конкурса «Послы Победы», определились 200 лучших волонтеров из 85-ти регионов страны, которые станут организаторами ключевых мероприятий празднования 9 мая — Парадов Победы и шествия Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге. Без волонтерского сопровождения не останутся и городские праздничные мероприятия: все желающие могут обратиться в Молодежный центр.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
Работников коммунальных служб поощрили за добросовестную работу Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин: горожане активно участвуют в решении вопросов развития югорской столицы В югорской столице стало на один памятник истории больше
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля110
«РФ понесет от американцев большой ущерб»832
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус673
США рассказали о возможности удара по военным РФ176
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США27
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение