Послом Победы стала студентка Ханты-Мансийской государственной медицинской академии 

Виктория Корепанова — студентка второго курса Ханты-Мансийской государственной медицинской академии удостоилась чести стать Послом Победы и представлять Ханты-Мансийск на главном параде нашей страны. Виктория — активный участник волонтерского объединения «РостОК». Волонтерской деятельностью занимается еще со школы. Она всегда оказывала посильную помощь ветеранам, участвовала в предновогодних акциях для детей с ограниченными возможностями, патриотических акциях для школьников и студентов города.
«Я, считаю, что участие в таком значимом для России мероприятии как «Парад Победы» и шествие «Бессмертный полк» — это вклад в сохранении истории Героев войны и возможность сказать: «СПАСИБО» живым ветеранам Великой Отечественной войны», — поделилась своими эмоциями Виктория.
По итогам Всероссийского конкурса «Послы Победы», определились 200 лучших волонтеров из 85-ти регионов страны, которые станут организаторами ключевых мероприятий празднования 9 мая — Парадов Победы и шествия Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге. Без волонтерского сопровождения не останутся и городские праздничные мероприятия: все желающие могут обратиться в Молодежный центр.