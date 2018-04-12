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Главные события ночи с 11 на 12 апреля
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Главные события ночи с 11 на 12 апреля 

Вечерняя Москва 16 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Первый рейс из России в Египет, заявление Белого дома США и публикация архивных документов ко Дню космонавтики.
Первый за два с половиной года самолет из Москвы прибыл в Каир. Он вылетел вечером 11 апреля из столичного Шереметьево. Практически все билеты на данный рейс были выкуплены.
Американский глава Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о действиях в Сирии. Пресс-служба Белого дома США поясняет, что, возможно, Вашингтон не предпримет каких-либо шагов.
Министерство обороны РФ опубликовало исторические материалы, рассказывающие об офицерской службе первого космонавта Юрия Гагарина. Кроме того, есть характеристика Юрия Алексеевича.
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