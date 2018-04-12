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В Ассоциацию полярников Тюменской области взяли пятерых журналистов
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В Ассоциацию полярников Тюменской области взяли пятерых журналистов 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Теперь в региональной общественной организации 25 зарегистрированных полярников. Руководитель Ассоциации Анатолий Брехунцов отметил, что цели набрать сотню или две членов у него нет. Для обсуждения и решения по-настоящему актуальных вопросов развития Арктики важен качественный состав.
Полярники вербуют журналистов не просто так  — К нам идут по зову души, те, кто жил на Крайнем Севре и понимает саму систему проживания там. Понятно, что людей, которые жили в Кургане, мы в Ассоциацию не возьмем. Сегодня к нам пришли люди, не понаслышке знающие, что такое Крайней Север. Нам приятно, что они заинтересованно слушают, обсуждают вопросы и предлагают решения, — сообщил Анатолий Брехунцов.
Усилить состав организации представителями прессы — продуманный шаг, признался собеседник. Принятых в кабинете решений — мало. Успех реализация идей сегодня, в том числе, в руках нашего брата-журналиста.
— Мы приняли в состав регионального отделения полярников журналистов тюменского областного телевидения, я как руководитель этому очень рад. С одной стороны, это взгляд под новым углом, а значит новые интересные предложения, с другой — доведение до общественности решений, которые мы принимаем, — заключил Анатолий Брехунцов.
Журналисты делят территорию округа
Новоиспеченные журналисты-полярники Александр Лабыкин и Александр Лищенко шутят, что в редакции поделили между собой полуостров Ямал и Гыдан. Правда, экспедиция «Север» в лице корреспондента ГТРК «Регион-Тюмень» Игоря Емельянова добралась до точки много выше — уникальной базы северного флота на Земле Франца Иосифа. Кстати, он первый журналист, который вошел в состав Ассоциации.
— До сих пор актуальным остается мнение о том, что если не показали по телевизору — значит не было события. Открыли скважину и там не было «телевизора» — новость прошла мимо, телевизионщики должны быть всегда и везде, — утверждает Александр Лабыкин. Аргументирует так: — Если бы не кинематографисты, представляете, у нас бы не было картинки 60-х и 70-х годов — времени активного освоения Севера… Мы и сейчас должны быть всегда там: нажимать на кнопки, добывать нефть и газ, строить Сабетту, продвигаться дальше. Мы еще все вместе постоим на макушке Земли.
Александр Лабыкин: «Все большие дела сегодня на Севере»
С учетом нового общественного статуса, начальник службы информации телевидения и радио ГТРК «Регион-Тюмень» сообщил, что вещание с Крайнего Севера в эфире областного канала станет плотнее и интереснее.
— Сегодня на собрании Анатолий Брехунцов показывал много мест на карте России и ни слова не сказал про Тюменскую область. Стало немножко обидно. Но стоит признать, что все большие дела, большие деньги, большие люди сегодня на Севере. В Тюменской области жизнь тоже бурлит, но не закипает. Юг многое дает Северу, мы все больше интегрируемся друг в друга, объединяемся, хоть это слово сейчас многие боятся произносить. А что в этом плохого? Ну поженимся, будем жить вместе — ничего страшного. Уверен, что людям надо показывать, что происходит в нашем крае, — заключил журналист.
В планах обсудить проблемы оленеводства и рыбодобычи
Подводя итог встречи, другой известный полярник — депутат облдумы от Ямала Сергей Корепанов предложил включить в повестку следующего собрания вопрос о состоянии и перспективах развития традиционных отраслей хозяйствования в условиях работы нефтегазового комплекса. Речь идет об оленеводстве, рыбодобыче и пушном промысле.
— Вы знаете, в каждой из этих отраслей серьезные проблемы. Если брать оленеводство, там дефицит пастбищ. По рыбодобыче наоборот — истощены рыбные запасы, запрещен вылов муксуна, осетровых рыб. Надо думать об экологии.
Полагаю, будет не лишним обсудить эти проблемы с участием Григория Ледкова — президента Ассоциации КМН СС и ДВ, целесообразно пригласить и Сергея Харючи, который стал президентом Ассоциации оленеводческих государств мира, — сообщил Сергей Корепанов, он уверен, это позволит Ямалу, Югре и Тюменской области выйти с законодательными инициативами и привлечь к этим вопросам внимание коллег в Федеральном Собрании РФ.
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