В Ассоциацию полярников Тюменской области взяли пятерых журналистов

Теперь в региональной общественной организации 25 зарегистрированных полярников. Руководитель Ассоциации Анатолий Брехунцов отметил, что цели набрать сотню или две членов у него нет. Для обсуждения и решения по-настоящему актуальных вопросов развития Арктики важен качественный состав.

Полярники вербуют журналистов не просто так — К нам идут по зову души, те, кто жил на Крайнем Севре и понимает саму систему проживания там. Понятно, что людей, которые жили в Кургане, мы в Ассоциацию не возьмем. Сегодня к нам пришли люди, не понаслышке знающие, что такое Крайней Север. Нам приятно, что они заинтересованно слушают, обсуждают вопросы и предлагают решения, — сообщил Анатолий Брехунцов.

Усилить состав организации представителями прессы — продуманный шаг, признался собеседник. Принятых в кабинете решений — мало. Успех реализация идей сегодня, в том числе, в руках нашего брата-журналиста.

— Мы приняли в состав регионального отделения полярников журналистов тюменского областного телевидения, я как руководитель этому очень рад. С одной стороны, это взгляд под новым углом, а значит новые интересные предложения, с другой — доведение до общественности решений, которые мы принимаем, — заключил Анатолий Брехунцов.

Журналисты делят территорию округа

— До сих пор актуальным остается мнение о том, что если не показали по телевизору — значит не было события. Открыли скважину и там не было «телевизора» — новость прошла мимо, телевизионщики должны быть всегда и везде, — утверждает Александр Лабыкин. Аргументирует так: — Если бы не кинематографисты, представляете, у нас бы не было картинки 60-х и 70-х годов — времени активного освоения Севера… Мы и сейчас должны быть всегда там: нажимать на кнопки, добывать нефть и газ, строить Сабетту, продвигаться дальше. Мы еще все вместе постоим на макушке Земли.

Александр Лабыкин: «Все большие дела сегодня на Севере»

С учетом нового общественного статуса, начальник службы информации телевидения и радио ГТРК «Регион-Тюмень» сообщил, что вещание с Крайнего Севера в эфире областного канала станет плотнее и интереснее.

— Сегодня на собрании Анатолий Брехунцов показывал много мест на карте России и ни слова не сказал про Тюменскую область . Стало немножко обидно. Но стоит признать, что все большие дела, большие деньги, большие люди сегодня на Севере. В Тюменской области жизнь тоже бурлит, но не закипает. Юг многое дает Северу, мы все больше интегрируемся друг в друга, объединяемся, хоть это слово сейчас многие боятся произносить. А что в этом плохого? Ну поженимся, будем жить вместе — ничего страшного. Уверен, что людям надо показывать, что происходит в нашем крае, — заключил журналист.

В планах обсудить проблемы оленеводства и рыбодобычи

Подводя итог встречи, другой известный полярник — депутат облдумы от Ямала Сергей Корепанов предложил включить в повестку следующего собрания вопрос о состоянии и перспективах развития традиционных отраслей хозяйствования в условиях работы нефтегазового комплекса. Речь идет об оленеводстве, рыбодобыче и пушном промысле.

— Вы знаете, в каждой из этих отраслей серьезные проблемы. Если брать оленеводство, там дефицит пастбищ. По рыбодобыче наоборот — истощены рыбные запасы, запрещен вылов муксуна, осетровых рыб. Надо думать об экологии.