Поехали! «Вечерка» первой из газет сообщила о полете человека в космос 

Ровно 57 лет назад — 12 апреля 1961 года — наши коллеги совершили подвиг. Им пришлось за несколько часов сделать то, на что у других газет был целый день в запасе.
Приготовления к полету Юрия Гагарина до последнего держались в тайне. Поэтому все советские журналисты узнали о нем почти одновременно со своими читателями и слушателями. Но нашей газете оказалось сложнее всего: ей нужно было сообщить мировую сенсацию вечером того же дня.
Чтобы понять, в каком стрессе были журналисты «Вечерки», надо вспомнить, чем для них обернулась предыдущая космическая сенсация. 4 октября 1957 года сообщение ТАСС о запуске первого спутника пришло в редакцию слишком поздно. Поставить его в номер не успели.
— Редактора газеты Андрея Фомичева вызвали на секретариат ЦК КПСС, — рассказывает историк и журналист Леонид Млечин, приемный сын Виталия Сырокомского, главного редактора «ВМ» в 1963 — 1966 годах. — Назад он вернулся безработным. Партийное руководство зло издевалось над «Вечеркой»: «Только два человека в мире не поверили в запуск советского спутника — государственный секретарь США Джон Фостер Даллес и редактор »Вечерней Москвы" товарищ Фомичев».
Так что 12 апреля 1961 года журналистам «Вечерки» надо было любой ценой не ударить в грязь лицом и отыграться за предыдущую неудачу. И у них это получилось блестяще. Номер был увенчан красной «шапкой»: «Советский человек — покоритель космоса». Газета, выходившая до 2003 года исключительно в черно-белом цвете, позволяла себе такие украшения только в очень торжественных случаях (мы можем припомнить только один — номер за 6 сентября 1947 года, посвященный 800-летию Москвы). Вся первая полоса занята официальными сообщениями ТАСС: информация о полете и возвращении, биографическая справка о Гагарине, его краткий отчет после приземления («чувствую себя хорошо, травм и ушибов не имею»), приветствие Никиты Хрущева, обращения Центрального комитета КПСС, Президиума Верховного совета РСФСР и Совета Министров к «народам и правительствам всех стран» и «всему прогрессивному человечеству». Центральные газеты опубликовали это лишь на следующий день.
— В тот день мы, узнав о запуске на орбиту советского космонавта, побросали занятия и пешком прошли путь от Главного здания МГУ на Ленинских горах до Красной площади, где состоялся стихийный митинг, — вспоминает он. — А вечером я купил вашу газету. Мы, студенты астрономического отделения физического факультета МГУ, особенно гордились достижениями нашей страны в области космических исследований, поскольку сознавали свою косвенную к ним причастность. Даже однокурсницы, которые раньше предпочитали общаться прежде всего со студентами физиками-ядерщиками или физиками-теоретиками, после начала космической эры стали более внимательны к нам, астрономам. «Вечернюю Москву» я читаю и сегодня: покупаю время от времени в киоске. Конечно, я с большим интересом прочитал номер от 24 июня 2017 года, где рассказывалось о моей юношеской дружбе с поэтом Арсением Тарковским.