Поехали! «Вечерка» первой из газет сообщила о полете человека в космос

Ровно 57 лет назад — 12 апреля 1961 года — наши коллеги совершили подвиг. Им пришлось за несколько часов сделать то, на что у других газет был целый день в запасе.

Приготовления к полету Юрия Гагарина до последнего держались в тайне. Поэтому все советские журналисты узнали о нем почти одновременно со своими читателями и слушателями. Но нашей газете оказалось сложнее всего: ей нужно было сообщить мировую сенсацию вечером того же дня.

Чтобы понять, в каком стрессе были журналисты «Вечерки», надо вспомнить, чем для них обернулась предыдущая космическая сенсация. 4 октября 1957 года сообщение ТАСС о запуске первого спутника пришло в редакцию слишком поздно. Поставить его в номер не успели.

Так что 12 апреля 1961 года журналистам «Вечерки» надо было любой ценой не ударить в грязь лицом и отыграться за предыдущую неудачу. И у них это получилось блестяще. Номер был увенчан красной «шапкой»: «Советский человек — покоритель космоса». Газета, выходившая до 2003 года исключительно в черно-белом цвете, позволяла себе такие украшения только в очень торжественных случаях (мы можем припомнить только один — номер за 6 сентября 1947 года, посвященный 800-летию Москвы ). Вся первая полоса занята официальными сообщениями ТАСС: информация о полете и возвращении, биографическая справка о Гагарине, его краткий отчет после приземления («чувствую себя хорошо, травм и ушибов не имею»), приветствие Никиты Хрущева, обращения Центрального комитета КПСС , Президиума Верховного совета РСФСР и Совета Министров к «народам и правительствам всех стран» и «всему прогрессивному человечеству». Центральные газеты опубликовали это лишь на следующий день.