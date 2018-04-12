Почем нынче планета, или Как подарить звезду любимой

СИМФЕРОПОЛЬ , 12 апр — РИА Новости Крым . Когда-то фраза «достать для любимой звезду с неба» звучала лишь фигурально. На сегодняшний день она приобрела и буквальное значение. Множество коммерческих фирм предлагают россиянам «купить» звезду и назвать ее в честь себя или дать ей имя близкого человека. Корреспондент РИА Новости Крым выяснил, как можно зарегистрировать имя звезды или планеты, во сколько это обойдется, какое наречение небесных светил будет иметь действительную юридическую силу, и есть ли в космосе астрономические объекты, имена которых связаны с Крымом.

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750 тысяч за черную дыру

Интернет буквально пестрит предложениями в духе «дай имя звезде». Например, на сайте одной из таких компаний говорится об «уникальной возможности сделать подарок в космических масштабах». Клиентам предлагается дать имя звезде в честь любимых и близких и получить соответствующий подарочный сертификат. При этом выбранное название звезды, по словам представителей фирмы, будет «официально зарегистрировано».

Текстовую информацию сопровождают фотографии известных деятелей культуры и шоу-бизнеса с сертификатами, свидетельствующими о присвоении их имен небесным телам.

В этих сертификатах указывается выбранное имя для звезды; данные человека, в честь которого она названа; величина, созвездие и координаты объекта, а также номер и дата регистрации в Международном каталоге небесных тел.

Сверхновая звезда

Стоимость такого подарка «вселенского масштаба» варьируется в зависимости от степени яркости небесного светила. Дать имя звезде 15 величины обойдется недорого — чуть более одной тысячи рублей, но ее можно будет увидеть только в космических орбитальных телескопах. За регистрацию имени звезды, которую можно наблюдать из обсерваторий, придется заплатить около 3 тыс. рублей. Присвоение имен наблюдаемым в профессиональный или любительский телескоп светилам стоит от 4,3 до 5,6 тыс. рублей. За объекты, которые можно увидеть с помощью менее экзотических оптических приборов (подзорная труба, профессиональный или армейский бинокль), нужно выложить от 8 до 41 тыс. рублей. Это звезды 7-10 величины.

Чтобы дать имя астероиду размером более одного километра, придется готовить уже 46 тыс. рублей. А назвать в честь себя или любимого человека аналог нашего Солнца (желтая, а также белая, красная или коричневая карликовая звезда) обойдется в 170 тыс. рублей.

Астероид над Землей

Стоимость именования небесных тел, которые можно наблюдать невооруженным глазом, начинается от 125 тыс. рублей. Это звезды 6 величины, которые видны за городом, вне зон засветки. Наречь звезду 5 величины, которую видно в пригородных районах, стоит более полумиллиона рублей, а небесное светило 4 величины, за которым можно наблюдать невооруженным глазом в городской черте, — более 2 млн рублей.

Помимо звезд 4 величины, на самых верхних строчках прайс-листа VIP-подарков «вселенского масштаба» — черные дыры (около 750 тыс. рублей) и звезды 3 величины (внимание: более 83 млн рублей!). Как утверждают представители данной фирмы, практически все звезды 3 величины уже имеют имена, а оставшиеся единицы из них «зарезервированы для выдающихся представителей человеческой расы».

Лица, не располагающие такими средствами, но желающие преподнести себе или близким людям не менее статусный «космический» подарок, могут рассчитывать на галактику (156 тыс. рублей), комету (около 200 тыс. рублей), экзопланету (планеты, находящиеся за пределами Солнечной системы, около 300 тыс. рублей) или туманность (более 370 тыс. рублей).

Туманность в созвездии Стрельца

Космическая реальность или юридическая фикция?

Действительно ли можно назвать звезду чьим-либо именем и получить «железное» юридическое подтверждение этого акта?

Вот уже на протяжении почти ста лет в мире существует организация под названием Международный астрономический союз (МАС). Эта структура объединяет астрономические сообщества всего мира и отдельных астрономов и включает в себя 73 государства и более 10 тысяч индивидуальных членов.

МАС признан в качестве высшей международной инстанции в решении астрономических вопросов, требующих сотрудничества и стандартизации, таких как официальное наименование астрономических тел и деталей на них. Организация также содействует проведению астрономических наблюдений в развивающихся странах.

В конце 2000-х годов на официальном сайте организации была опубликована статья под названием «Buying Stars and Star Names» ("Покупка звезд и имен звезд"). В ней МАС дал четкие разъяснения по поводу коммерческой деятельности в этой сфере.

"Международный астрономический союз часто получает заявки от людей, которые хотят купить или назвать в честь другого человека звезду. Некоторые компании предоставляют такие услуги за деньги. Однако подобные имена не обладают какой-либо формальной или официальной юридической силой: у нескольких ярких звезд есть древние, традиционные арабские названия, но у остальных — только номера в каталоге и положения на небе. То же самое распространяется на звездные скопления и галактики. Для тел Солнечной системы применяются специальные процедуры присвоения официальных имен. Но в любом случае, процесс названия астрономических объектов никак не связан с какими-либо коммерческими операциями", — говорится в публикации.

В организации подчеркнули, что МАС «полностью отделяет себя от коммерческой практики продажи фиктивных имен звезд или недвижимости на других планетах или лунах Солнечной системы» и «не имеет никакого отношения к каталогам подобных компаний, конкурирующих между собой в каких-либо отдельных странах».

"В прошлом некоторые компании заявляли своим клиентам, что МАС каким-то образом связан с их бизнесом, признает, одобряет его, или даже активно сотрудничает. Необходимо прояснить, что любое подобное заявление заведомо ложно и необоснованно", — отметили авторы статьи.

Дорогой листок бумаги и недолгое удовольствие

Таким образом, именно МАС является международно признанной организацией, отвечающей за присвоение имен космическим объектам и элементам поверхности на них. Имена космическим объектам именно присваиваются, а не продаются. Причем присваиваются они по определенным правилам, выработанным после обсуждения на ассамблеях МАС. Имена, присвоенные союзом, признаются и используются как астрономами и космическими агентствами, так и властями во всем мире.

Как пояснила в комментарии РИА Новости Крым директор Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) Алла Ростопчина-Шаховская, чаще всего названия присваиваются малым планетам Солнечной системы — астероидам. В 1985 году Международным астрономическим союзом было принято решение об организации при МАС специальной комиссии по утверждению названий малых планет. По правилам МАС название малой планеты предлагает первооткрыватель, но утверждается оно специальной комиссией от имени союза. Комиссия по названиям избирается на три года и представлена астрономами разных стран мира.

Крымская астрофизическая обсерватория

"Предлагаемое название должно заметно отличаться от уже существующих, быть достаточно легко читаемым и не слишком длинным, не должно задевать чьи-либо интересы или быть проявлением дурного вкуса. Названия в честь политических и военных деятелей могут быть приняты только через сто лет после смерти этих лиц. То же касается и названий в честь событий военного и политического характера. Неприемлемы названия явно коммерческого и рекламного характера. Название принимается только в случае единодушного одобрения его всеми членами комиссии", — подчеркнула эксперт.

Вновь открытые кометы получают названия по фамилии первооткрывателя. Если комету открыли сразу несколько человек, то это найдет отражение в ее названии.

То есть по факту сертификат о присвоении имени звезде или другому небесному телу, который коммерсанты вручают покупателю, не имеет никакой юридической силы. Как иронично замечают ученые, в этом случае вы получите «дорогой листок бумаги и удовольствие, которое не очень долго продлится».

Акция «Библионочь-2017» в ОмскеМолодой человек смотрит через телескоп на звезды

Без военных и политиков

Механизм официального присвоения наименований астрономическим объектам не астрономами-первооткрывателями, а общественностью все же существует. В 2013 году МАС утвердил процедуру, согласно которой имя для звезды или планеты может предложить отдельный человек или организация, выбравшая название в результате какой-либо общественной кампании. Они могут принять участие в конкурсах, объявляемых МАС, и предложить свое имя или же поддержать имя, предложенное другими.

Для процедуры именования объектов МАС установил ряд правил. В частности, новое название должно быть не длиннее 16 символов, состоять из одного слова, быть достаточно легко произносимым (на как можно большем количестве языков), не быть оскорбительным на каком-либо языке или для какой-либо культуры, не быть близким к уже принятому названию астрономического объекта.

Кроме того, не приветствуются имена домашних животных, а название не должно быть связано с коммерцией. Кроме того, не могут быть использованы имена политиков, военных или мест, связанных с политикой или военной деятельностью.

По словам директора КрАО, в последние годы в связи с открытием более 3 тыс. экзопланет встал вопрос о присвоении собственных имен звездам, вокруг которых открыты экзопланетные системы, и самим экзопланетам. В 2015 году был объявлен конкурс, где каждый желающий мог предложить свое имя и проголосовать за присвоение имен 14 звездам и 31 вращающейся вокруг них экзопланете. На конкурс поступило 247 предложений из более чем 42 стран мира. Но МАС решил на этом не останавливаться и присваивать имена другим звездам. Для этого при союзе была создана рабочая группа по названию звезд.

Экзопланета земного типа

"По состоянию на декабрь 2017 года официальные имена были присвоены 313 звездам. Правила просты — имя должно отражать историю астрономии или человечества в целом", — добавила Ростопчина-Шаховская.

Крымская россыпь на звездном небе

В Крыму поиск и открытие малых планет имеет более чем столетнюю историю и берет свое начало с Симеизской обсерватории. Ее построил в 1908 году на горе Кошка владелец обширного имения недалеко от Симеиза и большой любитель астрономии Николай Мальцов. Впоследствии он передал обсерваторию в дар Пулковской обсерватории, и в 1912 году астроном Григорий Неуймин открыл малую планету №748, назвав ее Симеизией. Сегодня Симеизская обсерватория является частью Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) РАН

Радиотелескоп РТ-22 Симеизской обсерватории, входящей в состав Крымской астрофизической обсерватории на фоне полной луныРадиотелескоп РТ-22 Симеизской обсерватории

Сотрудники Крымской астрофизической обсерватории внесли весомый вклад в открытие малых планет, исследование их динамики и статистики.

"В течение многих лет на долю Крыма приходилось в среднем 20% мирового числа открытий малых планет, а в отдельные годы значительно больше. Всего в Крыму были открыты около полутора тысяч комет", — рассказала Ростопчина-Шаховская.

По ее словам, крымские результаты пользовались авторитетом в Международном центре по малым планетам и неоднократно получали высокую оценку в материалах Международного астрономического союза. Поэтому было бы удивительно, если бы на небе не оказалось крымских названий.

Массандра, Коктебель, Ливадия, Форос, Евпатория, Гурзуф, "Малая планета №1956 Артек названа в честь тогда еще всесоюзного пионерского лагеря, №4308 Магарач — в честь НИИ виноградарства и виноделия, №4480 Никитиботания — в честь Никитского ботанического сада, №2786 Гриневия — в честь Александра Грина , №6278 Аметхан — в честь Амет-Хан Султана, №1903 Аджимушкай — в честь крымских партизан. Имеют своих «побратимов» на небе Севастополь Керчь , Симферополь, Алупка Бахчисарай и Балаклава. Ну и, конечно, есть планета Научный — в честь Крымской астрофизической обсерватории", — рассказала Ростопчина-Шаховская.

Большинство этих малых планет были открыты советским астрономом Николаем Черныхом (536 малых планет), его супругой Людмилой Черных, а также их коллегами-учеными Людмилой Журавлевой , Тамарой Смирновой и Людмилой Карачкиной.

Ведущий научный сотрудник лаборатории физики Солнца, доктор физико-математических наук Валерий Котов во время подготовки к работе башенного солнечного телескопа для спектральных и монохроматических наблюдений в «Крымской астрофизической обсерватории РАН» в поселке НаучныйПодготовка к работе башенного солнечного телескопа в Крымской астрофизической обсерватории