Павел Судоплатов: что спасло от расстрела главного советского диверсанта

После смерти Сталина и расстрела Берии Павел Судоплатов , как человек тесно сотрудничавший с обоими, стал костью в горле новому руководству страны. Он был арестован и уже находился на волосок от гибели.

«Гений террора»

Павла Судоплатова — разведчика, диверсанта, сотрудника НКВД — нередко называли «сталинским палачом» или «гением террора». За период с 1929 по 1953 год все оперативные дела советских спецорганов так или иначе были связаны и именем Судоплатова. Долгое время в сферу его деятельности входила борьба с украинским национализмом. Во время войны и после ее окончания он стоял во главе всех операций, приведших к разгрому националистического подполья на Западной Украине. Активную роль Судоплатов играл и в пресечении деятельности троцкистских организаций. Сам разведчик отмечает, что в 1942-м году его группа планировала устроить покушение на Гитлера с участием польского князя Радзивилла. В Берлин даже был направлен отряд диверсантов, однако Сталин посчитал тогда устранение Гитлера нецелесообразным. [С-BLOCK] Некоторые авторы пишут, что Судоплатов занимался сбором информации об интернированных или побывавших в плену советских гражданах. Другие утверждают, что он принимал активное участие в организации и осуществлении ряда убийств, в том числе, епископа Мукачевской грекокатолической епархии Теодора (Ромжи), польского инженера Наума Самета, украинского революционера Александра Шумского и режиссера Соломона Михоэлса . Достоверно известно, что 23 мая 1938 года Судоплатов лично уничтожил создателя ОУН полковника Евгена Коновальца, «подарив» тому коробку конфет со взрывчаткой, 5 марта 1950 года он осуществил операцию по поимке генерала-хорунжего УПА Романа Шухевича (в ходе перестрелки Шухевич был убит), а также принимал самое непосредственное участие в разработке операции по ликвидации Троцкого. [С-BLOCK] Может сложиться мнение, что Судоплатов был послушным инструментом в руках советской партийной верхушки. Не совсем так. К примеру, когда в октябре 1939 года нарком внутренних дел Украины Серов арестовал престарелого ветерана украинского освободительного движения Левицкого, Судоплатов осудил это решение. Более того, он не поддержал предложение Хрущева о массовой депортации молодежи Западной Украины на «перековку» в Донбасс и на Дальний Восток. Сталин тогда прислушался к мнению опытного разведчика: Левицкого освободили, а депортацию отменили.

Излишняя информированность

После ареста в июне 1953 года Берии Хрущев все еще не мог торжествовать, пока на свободе были остатки сталинской гвардии. К ним он причислял и Павла Судоплатова. Разведчик отмечал, что сохранились документы, подписанные Хрущевым и министром госбезопасности Украины Савченко, свидетельствующие об инициативе Никиты Сергеевича депортировать население Западной Украины, в них также обосновывалась необходимость массовых репрессий. Документы можно было уничтожить. С Судоплатовым было сложнее. Он слишком много знал. Кроме того, Хрущев не мог забыть обиду, нанесенную ему Судоплатовым, когда тот убедил Сталина не выселять западноукраинскую молодежь. И вот 21 августа 1953 года генерал-лейтенант Судоплатов был арестован в собственном кабинете на Лубянке и обвинен в заговоре, имевшем целью «уничтожение членов советского правительства и реставрацию капитализма». Обладание ценной информацией могло стоить Судоплатову жизни. В списке арестованных руководителей госбезопасности его имя стояло под номером восемь: первые семь были расстреляны. Однако на этом конвейер смерти неожиданно остановился. [С-BLOCK] 12 сентября 1958 года Судоплатов был приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к 15 годам лишения свободы «за активное пособничество изменнику Родины Берия в подготовке государственного переворота, производство опытов над людьми, похищения и многочисленные убийства». В 1964 году Хрущева сместили, и забрезжила надежда пересмотра дела Судоплатова. К 20-летию победы сотрудники советских спецслужб отправили на имя Брежнева просьбу о реабилитации бывшего разведчика. «Не суйтесь не в свои дела!» — таков был ответ Леонида Ильича. Только отсидев весь срок, 21 августа 1968 года, ослепший на один глаз и перенесший три инфаркта, Судоплатов вышел на свободу.

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