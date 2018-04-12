Из-за каких болезней космонавтов могли прерывать полет в космосе

Любой человек подвержен заболеваниям. С этим трудно поспорить. Один реагирует на погоду, другой не вылезает из простуд, а третий мучается от периодического обострения хронических болезней. Космонавты болеют, так же часто, как все остальные люди и на Земле и в космосе. История отечественной космонавтики знает случаи, когда из-за болезней членов экипажа даже прерывалась космическая экспедиция.

Мигрень, повод для возвращения

Первым среди достоверно известных случаев, когда из-за болезни космонавта весь экипаж возвращался на Землю, произошел летом 1976 года во время работы на орбитальной станции «Салют-5» Бориса Волынова и Виталия Жолобова. Начало полета не предвещало никаких проблем, все мероприятия на орбите проходили в штатном режиме. Но однажды космонавты неожиданно почувствовали резкий неприятный запах неизвестного происхождения. Тянуло из шлюза контейнера с бытовыми отходами. В жилом отсеке космической станции явно ощущалось присутствие ядовитых паров гептила. Не удивительно, что здоровье обоих членов экипажа и так основательно подорванное нагрузками во время полета «дало трещину». К счастью вскоре запах прекратился, но радоваться было рано. В августе на станции произошло еще одно неприятное происшествие. Из-за неполадок в работе «Салют-5» на орбитальной станции погас свет, перестала работать вентиляция, отключились приборы. Безжизненная груда метала в кромешной космической тьме, наматывала виток за витком вокруг планеты, пока космонавты героически пытались устранить неисправность. Наконец оборудование станции было реанимировано, но из-за нервного перенапряжения у Виталия Жолобова началась страшная мигрень. У космонавта постоянно болела голова, он толком не мог ни спать, ни работать. Когда информация о здоровье Жолобова поступила на Землю, в космос было отправлено распоряжение о немедленном возвращении экипажа домой. Вместо запланированных 60 суток полет продолжался лишь 49. Но, главное жизнь и здоровье космонавта были спасены.

Застарелая болячка

Следующим случаем, когда болезнь одного члена экипажа прервала выполнение работ на орбите планеты, стал инцидент с экипажем «Союза Т-14», отправившегося на орбитальную станцию «Салют -7» в 1985 году. При этом если в предыдущем случае главным виновником ЧП стало оборудование, то в данном случае ответственность за сорванный полет целиком и полностью легла на командира экипажа подполковника ВВС 33-летнего Владимира Васютина. Согласно плану космической экспедиции на орбите планеты бортинженер Виктор Савиных , исследователь Александр Волков и их командир Владимир Васютин должны были проработать на орбитальной станции полгода. Однако перед полетом он скрыл от медицинской комиссии, как утверждают публикации в СМИ, хронический простатит. В космосе он обострился, и экипажу пришлось экстренно возвращаться на Землю, пробыв в космосе вместо шести месяцев, чуть больше двух.

Будьте аккуратны с режущими предметами

В то же время самое неприятное, когда здоровый человек, заболевает в космосе не от болячки, привезенной с Земли или от космических излучений, а от банальной физической травмы. Однажды во время своего пятого полета в космос, выдающийся космонавт Геннадий Стрекалов, проводя работы по демонтажу душевой кабины на станции «Мир», случайно поранил себе руку. Иммунитет уже не молодого человека был серьезно ослаблен. Рана не заживала, руку раздуло, а огромная доза медикаментов не давала необходимого результата. У мужчины начал болеть желудок. Полет хотели прервать, но Геннадий Стрекалов отказался от возвращения на Землю и мужественно выдержал весь полет до конца.

Космос вреден для здоровья

При этом необходимо отметить, что космос, как непривычная для человека среда негативно влияет на его самочувствие, особенно во время длительных полетов. По мнению сотрудников Института медико-биологических проблем во время нахождения на орбите Земли больше года риск получить заболевание, требующее медицинского вмешательства, у космонавта составляет 7%. Но, летают-то по двое-трое человек. Следовательно, возможность прерывания полета из-за болезни одного из членов экипажа, превышает 15%. При этом заболевания, которыми болеют в космосе наши космонавты, но успешно преодолевают недуг, почему-то составляют государственную тайну. Тем не менее, несмотря на все трудности полетов в космос, он продолжает манить землян своими просторами и возможностью покорения близких и далеких планет.