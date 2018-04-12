Очередной брифинг Генштаба ВС России о ситуации в Сирии

Москва, 11 апреля /Синьхуа/ — Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир провел сегодня в Москве очередной брифинг, посвященный текущей ситуации в Сирии. Фотографии Синьхуа/Евгений Синицын

Москва, 11 апреля /Синьхуа/ — Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир провел сегодня в Москве очередной брифинг, посвященный текущей ситуации в Сирии. Фотографии Синьхуа/Евгений Синицын

Москва, 11 апреля /Синьхуа/ — Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир провел сегодня в Москве очередной брифинг, посвященный текущей ситуации в Сирии. Фотографии Синьхуа/Евгений Синицын

Москва, 11 апреля /Синьхуа/ — Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир провел сегодня в Москве очередной брифинг, посвященный текущей ситуации в Сирии. Фотографии Синьхуа/Евгений Синицын