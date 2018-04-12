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Очередной брифинг Генштаба ВС России о ситуации в Сирии
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Очередной брифинг Генштаба ВС России о ситуации в Сирии 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Москва, 11 апреля /Синьхуа/ — Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир провел сегодня в Москве очередной брифинг, посвященный текущей ситуации в Сирии. Фотографии Синьхуа/Евгений Синицын
Москва, 11 апреля /Синьхуа/ — Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир провел сегодня в Москве очередной брифинг, посвященный текущей ситуации в Сирии. Фотографии Синьхуа/Евгений Синицын
Москва, 11 апреля /Синьхуа/ — Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир провел сегодня в Москве очередной брифинг, посвященный текущей ситуации в Сирии. Фотографии Синьхуа/Евгений Синицын
Москва, 11 апреля /Синьхуа/ — Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир провел сегодня в Москве очередной брифинг, посвященный текущей ситуации в Сирии. Фотографии Синьхуа/Евгений Синицын
Москва, 11 апреля /Синьхуа/ — Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир провел сегодня в Москве очередной брифинг, посвященный текущей ситуации в Сирии. Фотографии Синьхуа/Евгений Синицын
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