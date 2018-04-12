Эфиопия выступила против резолюции Конгресса США о положении в стране 

Аддис-Абеба, 12 апреля /Синьхуа/ — Министерство иностранных дел Эфиопии в среду заявило, что резолюция с осуждением положения в сфере прав человека и действиями правительства страны, принятая недавно палатой представителей Конгресса США, является неадекватной и неуместной.
Палата представителей Конгресса США 10 апреля приняла резолюцию в отношении Эфиопии, не имеющую обязательной силы. Документ призывает эфиопское правительство аннулировать решение о введении чрезвычайного положения, остановить чрезмерное применение силами безопасности оружия и расследовать убийства, а также требует от эфиопского правительства освободить «деятелей, которые воспользовались своими конституционными правами».
МИД Эфиопии в заявлении указал, что эта резолюция, принятая палатой представителей Конгресса США, не идет на пользу партнерству между Эфиопией и США, наносит ущерб суверенитету Эфиопии; эта резолюция игнорирует позитивный прогресс, достигнутый Эфиопией за последние годы, не принимает во внимание действительного положения в стране.
В нем указывается, что эфиопское правительство все время прилагает усилия по укреплению защиты прав населения и улучшению госуправления. Правящая партия и правительство Эфиопии проводят смелые реформы, нацеленные на увеличение прозрачности и расширение демократического пространства в стране, предприняли меры по стабилизации ситуации. В заявлении вновь подтверждается обещание эфиопского правительства содействовать справедливости, свободе и верховенству права. —0—