Власти Сахалина организуют безвизовые обмены с Хоккайдо на основе опыта Калининграда

"Опыт безвизовых отношений и обменов между Калининградом и Польшей интересен для нас, он основой документ, который позволит сахалинцам выезжать на Хоккайдо", — сказал губернатор.

Он добавил, что региональные власти также рассматривают вопрос, чтобы жители других регионов РФ могли ездить в Японию через Сахалин. «Это даст определенный толчок для туристов, которые приехали на „Горный воздух“ покататься на лыжах, а потом без дополнительных хлопот по организации виз отправились в Японию», — сказал Кожемяко.

Первый международный медиафорум проходит 12-13 апреля в Южно-Сахалинске. За два дня участников и гостей форума ожидает насыщенная программа, включающая более 35 секций по блокам «Спортивная журналистика», «Молодежный блок», «Пресс-службы и бизнес», и «Бизнес-блок». В течение двух дней ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока, приглашенные федеральные эксперты обсудят последние тренды digital-маркетинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли. В мероприятии принимают участие более 800 человек.