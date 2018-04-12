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Власти Сахалина организуют безвизовые обмены с Хоккайдо на основе опыта Калининграда
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Власти Сахалина организуют безвизовые обмены с Хоккайдо на основе опыта Калининграда 

ТАСС 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Правительство Сахалинской области планирует организовать безвизовые обмены с Хоккайдо на основе опыта Калининградской области по организации безвизовых обменов с Польшей. Об этом в четверг на первом международном медиафоруме российских островов сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
"Опыт безвизовых отношений и обменов между Калининградом и Польшей интересен для нас, он основой документ, который позволит сахалинцам выезжать на Хоккайдо", — сказал губернатор.
Он добавил, что региональные власти также рассматривают вопрос, чтобы жители других регионов РФ могли ездить в Японию через Сахалин. «Это даст определенный толчок для туристов, которые приехали на „Горный воздух“ покататься на лыжах, а потом без дополнительных хлопот по организации виз отправились в Японию», — сказал Кожемяко.
Первый международный медиафорум проходит 12-13 апреля в Южно-Сахалинске. За два дня участников и гостей форума ожидает насыщенная программа, включающая более 35 секций по блокам «Спортивная журналистика», «Молодежный блок», «Пресс-службы и бизнес», и «Бизнес-блок». В течение двух дней ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока, приглашенные федеральные эксперты обсудят последние тренды digital-маркетинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли. В мероприятии принимают участие более 800 человек.
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