Фараж: ни одна интервенция США и их союзников за 15 лет не принесла мира

Он описал примеры непродуманных военных действий США и их союзников на протяжении последних 15 лет. «В Ирак мы вторглись в попытке избавиться от лидера арабской нации, добились успеха, и каков был результат? Сотни тысяч убитых и хаос. В Ливии произошло то же самое: мы вторглись, преуспели в попытке избавиться от лидера, который нам не нравился, и открыли дверь нараспашку для »Исламского государства" (террористической группировки ИГ, запрещена в РФ — прим. ТАСС)", — отметил политик.

"Наша история вмешательств плоха, потому что мы считаем должным с моральной точки зрения проводить интервенцию без адекватной стратегии, без проработки долгосрочного плана, — убежден Фараж. — Неделю назад президент [США Дональд Трамп ] заявил, что американские войска будут выведены из Сирии . А теперь мы стоим на грани, вероятно, более масштабной военной операции, к которой присоединяются Великобритания Франция . Неужели вы думаете, что в Сирии станет лучше и безопаснее, если даже военным ударом удастся взять верх над [президентом Сирии Башаром] Асадом?".

Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman отправилась в среду из американского Норфолка (штат Вирджиния) для патрулирования в районе Ближнего Востока. Авианосец будут сопровождать ракетный крейсер и четыре эсминца.

Развертывание этой ударной группы происходит на фоне обострения ситуации в Сирии, вызванной утверждениями о применении в минувшую субботу химоружия в сирийской Думе. Трамп заявил в понедельник, что примет в течение 24-48 часов решение, применить ли в этой связи военную силу против властей Сирии. В среду Трамп заявил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.