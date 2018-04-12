«Ъ»: Минздрав и Минкомсвязи отстают от графика цифровизации здравоохранения

По данным Счетной палаты, пишет «Коммерсантъ», в 2017 году Минкомсвязи опоздало на два месяца с определением единственного поставщика услуг по подключению клиник, а при обосновании цены контракта ведомство указало устаревшие данные о стоимости таких работ, что привело к завышению их цены на 25-67%. Кроме того, в Счетной палате считают, что «Ростелеком» использовал около 2 млрд рублей, полученных из бюджета, нецелевым образом: в частности, он подключил к интернету четыре ветеринарные организации, а также производил подключения по адресам, не совпадающим с заявленными.

Как указывают в Счетной палате, в 2017 году ведомство получило из Резервного фонда на подключение медицинских организаций к интернету около 5,5 млрд рублей (на 3942 точки подключения), при этом потратило 35% средств, подключив 3134 точки. На 2018 год министерству выделено 4,9 млрд рублей, однако в марте лимиты бюджетных обязательств были заблокированы Минфином в связи с отсутствием корректировок в приказе Минкомсвязи, которые обеспечили бы рост доходов от использования радиочастотного сектора.

Как пишет «Коммерсантъ», у аудиторов есть вопросы и к Минздраву: ведомство не разработало все нормативные акты, необходимые для работы Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что в будущем приведет к дополнительным бюджетным расходам, так как придется подстраивать под эту систему уже существующие.

В Минздраве и Минкомсвязи изданию не предоставили комментариев, так как документ еще не поступил в министерства. В «Ростелекоме» сообщили, что полностью выполнили свои обязательства в 2017 году, а на 2018 год контракт с Минкомсвязи еще не заключен.

Подключение медицинских организаций к скоростному интернету проводится в рамках государственной программы «Информационное общество», которую планируется завершить к 2020 году.