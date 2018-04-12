«Ъ»: магазины могут получить право продажи безрецептурных лекарств

В Минздраве изданию подтвердили получение документа, в Минпромторге на запрос не ответили.

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