«Ъ»: магазины могут получить право продажи безрецептурных лекарств 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Минпромторг России доработал законопроект о продаже безрецептурных лекарств в магазинах, обновленная версия предлагает осуществлять их продажу без специальной лицензии на фармацевтическую деятельность. Об этом в четверг пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ (есть в распоряжении издания).
Доработанный законопроект был направлен в Минздрав 10 апреля, в нем поясняется, что право торговли медикаментами без соответствующей лицензии предоставляется только компаниям, основным видом деятельности которых является розничная торговля пищевыми продуктами. Как пишет газета, продуктовой сети достаточно будет уведомить Росздравнадзор об осуществлении фармацевтической деятельности. В законопроекте также представлен перечень из 34 групп безрецептурных препаратов.
В Минздраве изданию подтвердили получение документа, в Минпромторге на запрос не ответили.
Первая версия законопроекта, разработанного Минпромторгом, подразумевала получение супермаркетами лицензии на фармацевтическую деятельность и продажу в них безрецептурных лекарственных препаратов. Документ с декабря 2017 года по 17 января 2018 года находился на общественном обсуждении. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ранее отмечали, что принятие законопроекта не окажет негативного влияния на деятельность аптечных сетей.