Папа Франциск вызвал в Ватикан епископов из Чили из-за скандала о педофилии

Об этом говорится в папском послании епископам Чили, текст которого в среду вечером обнародовала служба печати Святого престола.

В письме, которое датировано 8 апреля, Франциск выразил благодарность двум своим специальным представителям — архиепископу Мальты Чарльзу Шиклуне и сотруднику ватиканской Конгрегации доктрины веры Жорди Бертомеу Фарносу, которым понтифик в январе поручил разобраться во всех обстоятельствах дела, связанного с обвинениями чилийских священнослужителей в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. В рамках этого расследования, которое сам Франциск назвал «специальной миссией», доверенные прелаты собрали объемное досье, включающее в себя 2300 страниц, а также опросили в Нью-Йорке и Сантьяго 64 свидетелей по делу о педофилии.

Папа Римский признал, что, внимательно изучив результаты этого расследования, которые ясно свидетельствуют о многочисленных случаях насилия и сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних, понтифик испытал «боль и стыд». Он с горечью подчеркнул, что многие юные жизни были буквально сломаны представителями чилийского духовенства.

В этой связи понтифик признал и собственные «серьезные ошибки в оценке и восприятии ситуации, прежде всего, из-за отсутствия достоверной и взвешенной информации» по данному делу. «Я приношу извинения всем тем, кого обидел, и надеюсь сделать это лично в течение ближайших недель в ходе встреч, которые я будут иметь с представителями опрошенных лиц», — подчеркнул Франциск.

Таким образом, папа Римский намерен провести в Ватикане как встречу с членами Епископской конференции Чили, так и беседы с лицами, ставшими жертвами сексуального насилия со стороны чилийских священнослужителей, и их представителями.

Как стало известно РИА Новости из источников, близких к Святому престолу, предположительно эти встречи пройдут в Ватикане во второй половине мая. Следует ожидать, что они могут завершиться серьезными выводами, в том числе, и в кадровой сфере. Во всяком случае, в своем послании Франциск предложил всей церкви Чили находиться «в состоянии молитвы», а ее епископам сделать все возможное, чтобы «насколько это возможно исправить скандальную ситуацию и восстановить справедливость».