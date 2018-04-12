Лучшее за день. 11 апреля

Как космические лучи помогут в поисках пропавших ядерных отходов, что за медаль впервые получили российские палеонтологи, как использовать искусственный интеллект на благо сельского хозяйства и как улучшил жесткие диски умерший сегодня нобелевский лауреат? Ночной дайджест расскажет.

Печальные новости: умер нобелевский лауреат, благодаря которому мы можем работать на таких емких жестких дисках.

Пропажу ядерных отходов в закрытых емкостях можно будет определять с помощью космических лучей.

Дорогое золото в биосенсорах предложили заменить медью с теми же свойствами.

Как мальчики, собиравшие в детстве беспроволочный телеграф, стали выдающимися учеными, какова роль одного из них в трагедии Хиросимы и как он получил Нобелевскую премию, увлекшись картинками в статье на незнакомом языке, читайте в заметке об Эрнесте Лоуренсе в рубрике «Как получить Нобелевку».

Искусственный интеллект предложили использовать для предсказания мутаций крупного рогатого скота. Тест прошел успешно.

Уникальную медаль Пандеровского общества впервые получили российские палеонтологи.