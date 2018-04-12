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Лучшее за день. 11 апреля
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Лучшее за день. 11 апреля 

Индикатор 32 минуты назад
Фото: Индикатор
Как космические лучи помогут в поисках пропавших ядерных отходов, что за медаль впервые получили российские палеонтологи, как использовать искусственный интеллект на благо сельского хозяйства и как улучшил жесткие диски умерший сегодня нобелевский лауреат? Ночной дайджест расскажет.
Печальные новости: умер нобелевский лауреат, благодаря которому мы можем работать на таких емких жестких дисках.
Пропажу ядерных отходов в закрытых емкостях можно будет определять с помощью космических лучей.
Дорогое золото в биосенсорах предложили заменить медью с теми же свойствами.
Как мальчики, собиравшие в детстве беспроволочный телеграф, стали выдающимися учеными, какова роль одного из них в трагедии Хиросимы и как он получил Нобелевскую премию, увлекшись картинками в статье на незнакомом языке, читайте в заметке об Эрнесте Лоуренсе в рубрике «Как получить Нобелевку».
Искусственный интеллект предложили использовать для предсказания мутаций крупного рогатого скота. Тест прошел успешно.
Уникальную медаль Пандеровского общества впервые получили российские палеонтологи.
Как эсперты Центра стратегических разработок и НИУ ВШЭ предлагают реформировать российскую систему образования и что по этому поводу думают чиновники и руководители образовательных организаций, читайте в нашем репортаже.
Индикатор: последние новости
Лучшее за день. 9 апреля Космические лучи выявят пропажу ядерных отходов Числа, кислород, мутации и космос
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