Англоязычная книга Владимира Якунина «Коварная колея» поступит в продажу 12 апреля

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Британское издательство Biteback Publishing в четверг выпустит в продажу англоязычную книгу доктора политических наук, сооснователя и председателя исследовательского института «Диалог цивилизаций», экс-главы РЖД Владимира Якунина «Коварная колея», в которой описываются исторические события в СССР и России в конце XX — начале XXI века.

"За последние годы о моей стране было издано много книг. Некоторые из них основаны на глубоком анализе и разнообразных источниках информации и написаны в хорошем стиле, но все они — работа внешних наблюдателей. Их авторы наблюдали и слушали, а затем записывали, но не принимали ни в чем участия. Это первая книга, посвященная новейшей истории моей страны, автор которой хорошо знает, как устроено государство и знаком с основными людьми в нем", — пишет в своей книге Якунин.

По словам автора, он хотел познакомить иностранного читателя с непростым периодом в истории страны, и развеять некоторые заблуждения и мифы относительного происходивших тогда событий.

"Книга рассчитана на зарубежного, прежде всего западного читателя. Человека, который необязательно знаком с новейшей российской историей и часто находится в плену мифов и заблуждений, тиражируемых в западных СМИ. С другой стороны, желание узнать настоящую Россию у многих иностранцев заканчивается тем, что им либо подают сугубо официальную точку зрения, либо с ними охотно садятся разговаривать те, кто активно множит худшие мифы и заблуждения о России", — подчеркнул он.

Как отметил один из рецензентов книги Доминик де Вильпен, который занимал пост премьер-министра Франции в 2005-2007 годах, «Коварная колея» — яркий и меткий рассказ об одной из основных страниц истории России, направленный на выстраивание межкультурных отношений".

Книга «Коварная колея» одновременно выходит в двух форматах — бумажном и электронном, и будет доступна к продаже на Amazon. К настоящему моменту поступили заказы от 40 книжных сетей и магазинов, а также предложения об издании на французском и итальянском языках. Планируется, что в дальнейшем «Коварная колея» также может быть издана на русском языке.