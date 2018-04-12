СМИ: Хорнасек уволен с поста главного тренера клуба НБА «Нью-Йорк Никс»

Руководство клуба НБА «Нью-Йорк Никс» уволило с поста главного тренера команды Джеффа Хорнасека , сообщает ESPN.

Также со своего поста был уволен ассистент Хорнасека Курт Рамбис.

Хорнасек возглавлял «Никс» с лета 2016 года. Под его руководством «Нью-Йорк» дважды не сумел попасть в плей-офф.

Среди кандидатов на пост главного тренера «Нью-Йорка» фигурирует бывший главный тренер сборной России и «Кливленда» Дэвид Блатт , а также Дэвид Фицдэйл и Марк Джексон, возглавлявшие ранее «Мемфис» и «Голден Стэйт» соответственно.

По итогам завершившегося в среду регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк» с 29 победами в 82 матчах занял 11-е место в Восточной конференции.