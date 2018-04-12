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СМИ: Хорнасек уволен с поста главного тренера клуба НБА «Нью-Йорк Никс»
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СМИ: Хорнасек уволен с поста главного тренера клуба НБА «Нью-Йорк Никс» 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Руководство клуба НБА «Нью-Йорк Никс» уволило с поста главного тренера команды Джеффа Хорнасека, сообщает ESPN.
Также со своего поста был уволен ассистент Хорнасека Курт Рамбис.
Хорнасек возглавлял «Никс» с лета 2016 года. Под его руководством «Нью-Йорк» дважды не сумел попасть в плей-офф.
Среди кандидатов на пост главного тренера «Нью-Йорка» фигурирует бывший главный тренер сборной России и «Кливленда» Дэвид Блатт, а также Дэвид Фицдэйл и Марк Джексон, возглавлявшие ранее «Мемфис» и «Голден Стэйт» соответственно.
По итогам завершившегося в среду регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк» с 29 победами в 82 матчах занял 11-е место в Восточной конференции.
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