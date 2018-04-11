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Юбилейная конференция «Российского союза ветеранов» прошла в Москве
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Юбилейная конференция «Российского союза ветеранов» прошла в Москве 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Будущее российского ветеранского движения обсудили в рамках форума, проходившего в Центральном доме Российской армии.
В Москве состоялась юбилейная 10-я конференция «Российского союза ветеранов». На встречу, которая проходила в Центральном доме Российской армии съехались больше 300 региональных представителей ветеранских организаций от Калининграда до Владивостока.
Среди почетных гостей мероприятия были представители Минобороны, Госдумы, Совета Федерации и десятки зарубежных гостей. Одной из главных задач форума его участники назвали объединение всего ветеранского движения России.
«Поколение фронтовиков уходит, а кто-то их работу должен продолжать. Это те, кто был в горячих точках: это и афганцы, и те, кто был на Кавказе, кто сегодня решает задачу в Сирии. Это продолжение Великой Победы. И задачи, которые будут на этой конференции, определены. Это толчок и импульс развитию всего ветеранского движения», — отметил председатель «Российского союза ветеранов», генеральный инспектор Министерства обороны России Михаил Моисеев.
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