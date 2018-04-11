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Чего и кого боятся немецкие шпицы? Того, кто в доме хозяин!
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Чего и кого боятся немецкие шпицы? Того, кто в доме хозяин! 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Казалось бы, какая чушь — подстричь коготки собачкам. Но в одном семействе это привело к настоящей драме.
Зоя — хозяйка двух немецких шпицев, Сони и Брусники, и мама Варвары и Ярослава, два года назад вышла замуж за Николая. Супруг быстро нашел общий язык с детьми и собаками, но однажды неудачно подстриг питомцам когти, после чего они начали боятся нового хозяина. Когда Коля приходит домой, собаки прячутся и не выходят ни поесть, ни попить. Зоя с супругом решили завести еще одного шпица — Чернику, в надежде, что она поможет понять Соне и Бруснике, что Николай никому не опасен. Дудки! Более того, прошло немного времени, и новый питомец начал копировать поведение старших собак! В этой трудной ситуации семейной паре мог помочь только зоопсихолог и кинолог Виталий Орлов — ведущий программы НТВ «Кто в Доме хозяин?»
Виталий объяснил, что для восстановления гармонии в доме всем домочадцам, кроме Николая, нужно отстраниться от общения с домашними животными. В этот период все приятное, что происходит в жизни Сони и Брусники, должно быть связано с Колей, а выгуливать питомцев нужно по отдельности, чтобы Черника не боялась «за компанию». Также специалист посоветовал поместить собак в непривычную ситуацию. Какие испытания придется преодолеть Николаю и немецким шпицам, чтобы восстановить мир, смотрите в субботу, 14 апреля, в 9:15 на НТВ.
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