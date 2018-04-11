Почему генерал Андрей Власов стал предателем родины

Высокий человек в круглых очках вот уже несколько суток не может заснуть. Главного предателя — генерала Красной Армии Андрея Власова допрашивают несколько следователей НКВД, сменяя друг друга днем и ночью в течение десяти дней. Они пытаются понять, как смогли упустить предателя в своих стройных рядах, преданных делу Ленина и Сталина.

Детей у него не было, душевной привязанности к женщинам он никогда не питал, родители его умерли. Все, что у него было — это его жизнь. А он любил жить. Его отец — церковный староста гордился своим сыном.

Родительские предательские корни

Андрей Власов никогда не мечтал быть военным, но, как грамотный человек, закончивший духовное училище, был призван в ряды советских командиров. Он часто приезжал к отцу и видел, как разрушает новая власть его родовое крепкое гнездо.

Он привык предавать

Разбирая архивные документы, следы боевых действий Власова на фронтах Гражданской войны невозможно найти. Он был типичной штабной «крысой», которая волею судьбы оказалась на вершине командного пьедестала страны. О том, как он продвигался по служебной лестнице, говорит один факт. Приехав с инспекцией в 99-ю стрелковую дивизию и узнав, что командир занимается тщательным изучением методики действий немецких войск, незамедлительно написал на него донос. Командир 99-й стрелковой дивизии, которая была одной из лучших в Красной Армии, был арестован и расстрелян. Власова назначили на его место. Такое поведение стало для него нормой. Никакие угрызения совести этого человека не мучили.

Первое окружение

В первые дни Великой Отечественной войны армия Власова попадает в окружение под Киевом. Генерал выходит из окружения не в рядах своих частей, а вместе с боевой подругой.

Но этот проступок Сталин ему простил. Власов получил новое назначение — возглавить главный удар под Москвой . Но в войска ехать он не спешит, ссылаясь на пневмонию и ослабленное здоровье. По одной из версий, вся подготовка операции под Москвой легла на плечи опытнейшего штабиста Леонида Сандалова

«Звездная болезнь» — вторая причина предательства

Сталин назначает Власова главным победителем битвы под Москвой.

У генерала начинается «звездная болезнь». По отзывам сослуживцев, он становится грубым, высокомерным, нещадно кроет матом своих подчиненных. Постоянно козыряет своей близостью к вождю. Не подчиняется распоряжениям Георгия Жукова , который является его непосредственным начальником. Стенограмма беседы двух генералов показывает принципиально разное отношение к ведению боевых действий. В ходе наступления под Москвой части Власова атаковали немцев по дороге, где оборона противника была чрезвычайно сильной. Жуков в телефонной беседе приказывает Власову контратаковать, по бездорожью, как это делал Суворов. Власов отказывается, ссылаясь на высокий снег — примерно 60 сантиметров. Этот аргумент приводит Жукова в бешенство. Он приказывает атаковать по-новому. Власов снова не соглашается. Эти споры длятся не один час. И в конце Власов все же сдается и отдает нужный Жукову приказ.

Как Власов сдался в плен

Вторая ударная армия под командованием генерала Власова попала в окружении в районе Волховских болот и постепенно теряла своих солдат под напором превосходящих сил противника. По узкому коридору, простреливаемому со всех сторон разрозненные части советских солдат пытались прорваться к своим.

Но по этому коридору смерти генерал Власов не пошел. Неизведанными путями 11 июля 1942 года Власов преднамеренно сдался в плен немцам в деревне Туховежи Ленинградской области , где жили староверы.

Какое-то время он жил в риге, еду приносил местный полицай. Он рассказал новым хозяевам о странном постояльце. К риге подъехала легковая машина. К ним навстречу вышел Власов. Он что-то сказал им. Немцы отдали ему честь и уехали. [С-BLOCK]

Немцы не смогли точно определить должность человека, одетого в поношенный пиджак. Но то, что он был одет в галифе с генеральскими полосами, говорило, что птица эта очень важная.

С первых минут он начинает лгать немецким следователям: представился неким Зуевым.

Когда немецкие следователи стали его допрашивать, почти сразу признался, кто он такой. Власов заявил, что в 1937 году он стал одним из участников антисталинского движения. Однако в это время Власов входил в состав военного трибунала двух округов. Он всегда подписывался под расстрельными списками осужденных по разным статьям советских солдат и офицеров.

Женщин предавал несчетное количество раз Генерал всегда окружал себя женщинами. Официально у него была одна жена. Анна Воронина из родной деревни слабохарактерным мужем руководила нещадно. Детей у них не было из-за неудачно сделанного аборта. Молодая военврач Агнесса Подмазенко — его вторая гражданская жена выходила вместе с ним из окружения под Киевом. Третья — медсестра Мария Воронина была схвачена немцами, когда скрывалась вместе с ним в деревне Туховежи. [С-BLOCK]

Все три женщины оказались в тюрьме, перенесли тяжесть пыток и унижений. Но генерала Власова это уже не волновало. Агенхельд Биденберг, вдова влиятельного эсесовца стала последней женой генерала. Она была сестрой адъютанта Гиммлера и всячески помогала новому мужу. На их свадьбе 13 апреля 1945 года присутствовал Адольф Гитлер.

Лавирование генеральской лисы

Власову безумно хотелось жить. Он лавировал между обстоятельствами с хитростью изворотливой лисы. Старался переложить вину на других. Досталось и Гиммлеру. На допросах в НКВД начальнику Главного управления контрразведки «СМЕРШ» Абакумову он говорит, что предложение по созданию Русской освободительной армии поступило непосредственно от Гиммлера. Но ряд приближенных немецких генералов утверждают обратно: именно Власов навязал идею создания своей армии немецкому командованию.

Два главных предательства генерала

Он предавался всегда и везде. Когда в 1945 году исход войны был уже очевиден, он поднимает восстание в Праге в надежде угодить американским войскам. В районе пражского военного аэродрома Рузина немецкие части были атакованы власовцами. Немцы очень удивились такому повороту событий.

Но эта последняя уловка генерала закончилась неудачей. Загнанный в смертельный угол он начинает метаться. Пытается договориться со Швецией . Ему отказываю. Пытается вылететь в Испанию к генералу Франко. И снова неудача. Предпринимает попытку спастись бегством, прячется под ковер в машине. Но комбат Якушев со своей разведгруппой вытащил его оттуда за шиворот.

Двуликий зек под №31 Секретный заключенный под номером 31 был повешен вместе со своими 12-ю подельниками по приговору Военной коллегией Верховного суда СССР под руководством генерал-полковника юстиции Ульриха.