Над Волгоградом нависло удушливое облако гари и копоти 

Жители поселка Тир в Краснооктябрьском районе Волгограда задыхаются из-за внезапно нагрянувшего облака гари и пыли.
— Я приехал в гости к приятелю, вышел на улицу и не смог понять, почему так сильно першит в горле. Нечем дышать, — не скрывая эмоций, рассказывает волгоградец Анатолий Федоренко. — Гарь и копоть летит с завода «Красный октябрь». Вот что удивительно — несколько лет назад они не пожалели миллионов на покупку очистных сооружений. Где, спрашивается, эти сооружения, и почему мы, чтобы окончательно не задохнуться, должны ходить в ватно-марлевых повязках?
Местные жители уверены, что химические облака витают над Краснооктябрьским районом ближе к вечеру.
— Первая волна опасных «испарений» поднимается над городом рано утром. Вторую выпускают уже под покровом ночи — если мы не видим витающую в воздухе гарь и копоть, то, значит, и не страшно, — продолжает Анатолий Федоренко. — Обмануть наше осязание, увы, не получится — запах мгновенно окутывает весь поселок.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе завода пока не удалось.
Раньше V1.ru уже писал про легендарные химические облака едкого оранжевого цвета. Жители Краснооктябрьского района, едва ли не каждый день фотографирующие густой туман неестественной окраски, уверены, что он может лететь в сторону центра, за Волгу или окутывать город по периметру.