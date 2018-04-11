Над Волгоградом нависло удушливое облако гари и копоти

Жители поселка Тир в Краснооктябрьском районе Волгограда задыхаются из-за внезапно нагрянувшего облака гари и пыли.

— Я приехал в гости к приятелю, вышел на улицу и не смог понять, почему так сильно першит в горле. Нечем дышать, — не скрывая эмоций, рассказывает волгоградец Анатолий Федоренко . — Гарь и копоть летит с завода «Красный октябрь» . Вот что удивительно — несколько лет назад они не пожалели миллионов на покупку очистных сооружений. Где, спрашивается, эти сооружения, и почему мы, чтобы окончательно не задохнуться, должны ходить в ватно-марлевых повязках?

Местные жители уверены, что химические облака витают над Краснооктябрьским районом ближе к вечеру.

— Первая волна опасных «испарений» поднимается над городом рано утром. Вторую выпускают уже под покровом ночи — если мы не видим витающую в воздухе гарь и копоть, то, значит, и не страшно, — продолжает Анатолий Федоренко. — Обмануть наше осязание, увы, не получится — запах мгновенно окутывает весь поселок.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе завода пока не удалось.