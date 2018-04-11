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«Никто не захотел уступить»: новые данные о дебоше престарелой Успенской
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«Никто не захотел уступить»: новые данные о дебоше престарелой Успенской 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Таролог Марианна Абравитова прокомментировала шумиху, возникшую вокруг конфликта Любови Успенской со стюардессой на борту воздушного судна. Ясновидящая сделала расклад и высказала уверенность, что в неприятной ситуации никто не захотел уступить.
По словам Марианны Абравитовой, карты показывают, что происшествие на самолете несколько отличается от версий, высказанных самой Любовью Успенской и ее оппоненткой. «Сама стюардесса подошла к ней с несколько уже предвзятым отношением. Обращение уже было с вызовом. Успенская же ответила на выпад. Сама история носит человеческий фактор. Не могу сказать, что сама ситуация очень жесткая. Сыграло то, что две женщины проявили характер, никто не захотел уступить, и все переросло в конфликт», — проанализировала ситуацию ясновидящая Марианна Абравитова.
Таролог, сделав расклад, высказала уверенность, что Любовь Успенская является дамой с характером. «Она не из тех людей, кто отвернется и пойдет прочь. Ей в любом случае захочется разобраться со всем и дожать ситуацию. Каким то образом — будь то эмоционально или психологически, но бонусы превосходства она должна поиметь», — высказала мнение специалист. При этом Абравитова заявила, что история будет иметь продолжение.
Как ранее писали Dni.ru, Любовь Успенскую сняли с рейса Москва — Омск из-за потасовки, которую певица устроила в самолете. По информации ряда СМИ, бортпроводница не разрешила Успенской взять в салон собаку.
По правилам пассажирских перевозок, во время полета животные должны находиться в переносках. Однако популярная исполнительница проигнорировала требования экипажа и оттолкнула стюардессу. В итоге были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые приняли решение вывести разбушевавшуюся Успенскую из самолета.
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