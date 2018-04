Эми Шумер рассказала, как Крис Фишер сделал ей предложение

В феврале Сеть поразила новость о том, что юмористка Эми Шумер внезапно вышла замуж за шеф-повара Криса Фишера . Они встречались всего несколько месяцев. Но как сказала сама невеста, они были знакомы и общались как друзья гораздо дольше (спойлер: шесть месяцев).

Эми Шумер

11 апреля артистка появилась в эфире американского утреннего шоу Today, где рассказала некоторые подробности об их романе с Фишером. Шумер призналась, что с будущим мужем их познакомила ее сестра. Эми рассказала ведущим, что быстро поняла, что Крис — «тот самый». Для этого ей понадобился всего один месяц. Шумер также сказала, что быстро удалила все приложения для знакомств: уже было незачем.. @AmySchumer tells @savannahguthrie and @hodakotb when she knew her now-husband Chris Fischer was «the one» pic.twitter.com/1q4f59uO8O

— TODAY (@TODAYshow) April 11, 2018

Ранее комедиантка рассказала о том, как Фишер сделал ей предложение. Ночью, когда Эми уже спала в маске, Крис разбудил ее и сказал, что кое-что ей принес. Кое-чем оказалось обручальное кольцо.

Эми Шумер и Крис Фишер

Шумер и Фишер сыграли тайную свадьбу в Малибу 13 февраля. По словам Эми, подготовка заняла три или четыре дня.