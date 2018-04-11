Как люфтваффе устроило американцам «европейский Перл-Харбор» в 1943 году

2 декабря 1943 года немецкая авиация сбросила сотни тонн бомб на порт итальянского города Бари. Счет погибших шел на тысячи, многие стали жертвами химического оружия.

Потерявшие бдительность

К вечеру 2 декабря 1943 года в небольшой гавани итальянского города Бари площадью менее 5 квадратных километров в ожидании разгрузки скопилось более полусотни крупных транспортных судов. Многим кораблям, которым не хватило места у причалов, приходилось швартоваться в несколько рядов боком друг к другу. Это союзники — Британия и США — вели приготовление к вторжению на Апеннины.

С наступлением темноты гавань подсветили десятки мощных прожекторов, что не только делало удобной разгрузку, но и превращало скопление кораблей в идеальную мишень для бомбардировок. Однако американцев и англичан это не беспокоило. Ударная немецкая авиация уже длительное время не проявляла активность в Италии . Она была задействована на Восточном фронте, где последние месяцы шли тяжелейшие бои с наступающей Красной Армией. Союзники настолько пренебрегли безопасностью, что не позаботились ни об элементарной маскировке, ни об авиационном прикрытии порта. Не насторожили армейских чинов союзников и участившиеся над небом Бари полеты немецких самолетов-разведчиков.

Возмездие за беспечность

Люфтваффе, разумеется, поспешили воспользоваться благоприятной обстановкой, и в этот же вечер на задание с военной базы под Миланом вылетели, по меньшей мере, 96 бомбардировщиков Ju-88. Для создания радиоэлектронных помех немецкие самолеты предварительно сбросили над гаванью тысячи тонн мелко нарезанной алюминиевой фольги, тем самым «ослепив» зенитные радары союзников. Налетевшие следом «Юнкерсы» обрушили на порт более 200 тонн бомб, превратив гавань в пылающий котел.

Бомбардировка продолжалась меньше 20 минут, но ее последствия были ужасающими. 28 военных и 22 транспортных корабля союзного флота суммарным водоизмещением свыше 100 тысяч тонн оказались полностью затоплены, еще 12 получили серьезные повреждения. Вместе с потопленными судами на дно ушло около 35 тысяч тонн различных грузов: оружия, боеприпасов, снаряжения, продовольствия. Помимо этого был взорван нефтепровод, всполохнувший вместе с заправщиками и танкерами. Немцы расплатились лишь одним сбитым бомбардировщиком. Но самое страшное началось потом. Прибывшие на место трагедии медики стали фиксировать случаи поражения организма пострадавших отравляющими химическими веществами. Как выяснилось позднее, это был иприт.

Запрещенный газ Впервые иприт был применен Германией в ходе Первой мировой войны. 12 июля 1917 года близ бельгийского города Ипр (отсюда название газа) немецкие войска обстреляли англо-французские отряды минами с маслянистой жидкостью, содержащей ядовитый газ. В 1935-1936 годах примеру немцев последовали итальянцы, применившие иприт в войне с Эфиопией , несмотря на запрет использования химического оружия, прописанный в Женевском протоколе 1925 года.

Первая реакция на обнаружение следов иприта после инцидента в Бари — «это дело рук немцев». Однако вскоре медицинские карты больных и уже умерших, где упоминалось о воздействии иприта, стали изымать. Высокопоставленные чиновники принуждали врачей переписывать диагнозы, где вместо химических поражений теперь значились термические ожоги, вызванные обычными пожарами. [С-BLOCK]

Этот загадочный эпизод оставался засекреченным вплоть до 1967 года, когда выяснилось, что на одном из стоявших в порту Бари американских судов находилось химическое оружие. Транспортный пароход «Джон Харви» в условиях чрезвычайной секретности доставил в Бари две тысячи стофунтовых авиабомб М47А1, каждая из которых была начинена тридцатью килограммами иприта. В сопроводительных документах химическое оружие числилось как фугасные бомбы. Об истинном грузе знало только высшее американское руководство и находившиеся на судне сотрудники службы безопасности.

Скрывая от общественности информацию о настоящем источнике происхождения иприта, американские военные надеялись, что Германия рано или поздно применит химическое оружие и тогда во всем можно будет обвинить противника. Но на использование боевой химии немцы так и не решились.

Оружие против себя

В момент бомбардировки порта к разгрузке « Джона Харви » еще не приступали, так как корабль, зажатый между двумя другими, был лишен возможности двигаться. Бомбовая атака обошла стороной опасное судно, однако снаряды попали на соседний корабль. Сильный пожар очень быстро переметнулся на «Харви», и, как ни пыталась его команда справиться с огнем, химические бомбы все же сдетонировали. Из экипажа никто не выжил: даже тот, кто не погиб при пожаре и взрыве, нашел мучительную смерть от поражения ипритом. [С-BLOCK]

Взрыв высвободил почти 60 тонн ядовитых веществ, смертельная концентрация которых составляет 15 миллиграммов на кубометр. В считаные минуты едким облаком газовые испарения покрыли всю акваторию гавани, часть ипритного аэрозоля смешалась с дымом бушующих пожаров, остальная покрыла поверхность бухты маслянистой пленкой. В воде барахтались сотни моряков, которые, соприкоснувшись с ядовитой пленкой, погибали от страшных ожогов. Персонал порта, спасатели и медики не были извещены о страшном грузе, поэтому с опозданием отреагировали на острую резь в глазах и поражения слизистой носоглотки. Надетые защитные костюмы и противогазы мало помогли. Тем не менее, люди продолжали самоотверженно тушить пожар и вытаскивать из ядовитой воды пострадавших.

Отсутствие информации спровоцировало инцидент на американском эсминце «Бистера», который чудом уцелел после налета. Экипаж принял на борт несколько десятков раненых и взял курс в соседний порт Таранто. Но спустя четыре часа вся команда почувствовала симптомы отравление ипритом. Несмотря на острую резь в глазах, экипаж практически вслепую сумел пришвартоваться в месте назначения.

Последствия

Засекреченность инцидента в Бари дала о себе знать. Даже по сей день невозможно подсчитать хотя бы приблизительное число погибших от иприта. Известно лишь число американских военных, умерших в госпиталях, — 83 человека. Тех, кто погиб на месте бомбардировки, может быть в десятки раз больше.

По этой же причине невозможно отделить тех, кто погиб от химического поражения и непосредственно при взрывах или пожарах. Всего, по самым скоромным подсчетам, жертвами бомбардировки Бари стали не менее тысячи американских, английских и итальянских моряков, примерно столько же работников порта и солдат охраны. [С-BLOCK]

Немецкая бомбардировка Бари явилась одной из самых разрушительных за всю войну, уступив лишь японскому налету на Перл-Харбор. Уничтожение военного и продовольственного груза союзников оставило их на голодном пайке и надолго затормозило продвижение англо-американских войск на Апеннинах.