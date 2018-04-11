Власти Ставрополья заявили о создании новых рабочих мест из-за индустриальных парков края

"На территории края созданы 12 региональных индустриальных парков, общая сумма инвестиций в этих парках за все время составила порядка 27 млрд рублей, создано чуть более 1,2 тыс. рабочих мест. Запланировано создание 7 тыс. рабочих мест", — сказал он на коллегии министерства.

Михаил Миненков. Первый региональный индустриальный парк «Невинномысск» создан на Ставрополье в 2010 году, это одна из самых успешных площадок в регионе. «Парк предоставляет подготовленную площадку для создания новых производств. Статусом резидента сейчас обладают 11 предприятий», — отметил мэр Невинномысска

При этом, по словам министра, часть парков являются неэффективными. «Если вы считаете, что тот или иной парк, который создан у вас на территории, не работает, давайте совместно его закрывать. 12 парков — красивая цифра, но часть из них не работает. Если нет перспектив, давайте рассматривать, возможно, создавать парки на других территориях», — отметил Сизов, обращаясь к представителям муниципалитетов.