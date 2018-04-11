Ирина Слуцкая проверила ход работ по программе капитального ремонта домов в Пущино

Пущино активно исполняется программа по капительному ремонту многоквартирных домов. Депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая проверила, как продвигается реализация программы.

в Пущино стал местом встречи высокопоставленных должностных лиц, сотрудников Управляющей компании, представителей подрядчиков и жителей. Все участники события поднялись на крышу, где в скором времени будет заменена кровля. Ход реализации программы ремонта многоквартирных домов в Московской области контролирует депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая. Она выслушала пожелания жителей.

В программу входят пять домов, в четырех будут поменяны инженерные сети, в одном кровля. 56 миллионов рублей выделено средств на все эти мероприятия. Я вижу, как жильцы подходят и говорят: «А наш дом включите в капремонт». По крайней мере, те дома, которые нуждаются, они включены в программу. И есть результат. И самое главное — это качество жизни наших жителей, а с текущей крышей качества не будет никакого

— Ирина Слуцкая.

Специалисты полностью заменят кровлю и все металлические элементы, отремонтируют стяжки по плитам перекрытия, установят зонты на фановые трубы. Будут использованы современные материалы отечественного производства. Подрядчики гарантируют, что новая кровля прослужит более 20 лет. Представитель

компании-подрядчика, вручил жителям

проектно-сметную

документацию.

Работы предполагают капитальный ремонт. Полностью снятие всей кровли, стяжки по перекрытиям, устройство новой кровли с заменой всех металлических частей, установка зонтов на фановые трубы

Подвал дома

— еще один объект, который посетили гости Пущина. Здесь ведется ремонт инженерных сетей в рамках краткосрочной реализации программы капитального ремонта. В соответствии с федеральным законодательством использование открытых систем центрального теплоснабжения (ГВС) с 1 января 2022 года запрещено.

Для города Пущино было разработано эксклюзивное техническое решение — комплекс по закрытию системы ГВС для жилого фонда. Здесь устанавливаются высокотехнологичные теплообменники и узлы регулируемого учета подачи тепла и горячего водоснабжения.

Все эти мероприятия в совокупности делают комплексный подход, который обеспечивает повышение энергоэффективности строений жилого фонда и положительно влияют на возможности в коммунальных услугах для жителей

Теперь можно регулировать подачу теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Другими словами, в квартирах всегда будет комфортно и уютно.

Город сделал огромнейшую работу по определению энергоэффективности домов. Практически все дома определены по классу энергоэффективности. Нужно отдать должное управляющим компаниям, администрации в этом плане. И, конечно, установка этих агрегатов приведет к тому, что через год мы увидим улучшение класса энергоэффективности домов, даже не выполняя мероприятий по утеплению фасадов, замены кровель и так далее

— Петр Шпира, советник гендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов.

Пущино становится стартовой площадкой проекта, который со временем будет реализован на федеральном уровне.