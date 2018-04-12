Расчеты под микроскопом. Euroclear будет работать с санкционными бумагами вручную

Клиринговая компания Euroclear будет проводить расчеты с бумагами компаний из нового санкционного списка SDN только в ручном режиме, заявила пресс-служба депозитария.

«В свете новых санкций OFAC мы приняли меры, которые позволяют нам отслеживать любые действия с бумагами, работа с которыми ограничена из-за санкций. В частности, мы приостановили автоматический процессинг в сделках по таким ценным бумагам и выполняем по ним расчет вручную для проведения всех необходимых проверок», — сказали в пресс-службе Euroclear.

Euroclear — одна из крупнейших международных расчетно-клиринговых системы наряду с Clearstream.

10 апреля Clearstream заявила о том, что компания отказывается проводить сделки с бумагами, выпущенными фигурантами санкционного списка. Исключение составили лишь депозитарные расписки En+ Group UC Rusal , а также акции Rusal и группы ГАЗ — клиринговая система продолжит их обслуживание до 6 мая этого года.

Евробонды есть только у компании UC Rusal, говорит генеральный директор УК «Арикэпитал» Алексей Третьяков . По данным Cbonds, на рынке обращаются пять выпусков еврооблигаций этого эмитента: два на $500 млн и один на $600 млн, а также два выпуска юаневых бондов (на 500 млн и 1 млрд юаней). Ближайший купон по ним должен быть 3 мая в объеме $13,2 млн Среди держателей евробондов UC Rusal значатся также такие крупные управляющие компании, как УК «ВТБ Капитал Управление активами», УК «Арикэпитал» и УК «Система Капитал», писал Forbes со ссылкой на свои источники.

Как говорит Алексей Третьяков, новшества клиринговой системы Euroclear затянут процедуру купли-продажи бумаг. По его словам, организация уже прислала управляющим компаниям уведомления о том, что поручения по санкционным бумагам должны подаваться за два дня до проведения сделки, хотя с обычными инструментами сделку можно провести день в день.

Учитывая, что процесс выявления конечного покупателя достаточно сложен — бумаги покупают обычно инвестбанки и брокеры в качестве посредников — в итоге все может свестись к сокращению числа сделок с санкционными акциями и облигациями, прогнозирует Третьяков. По его словам, мало кто из посредников захочет брать на себя санкционные риски.

По мнению генерального директора УК «Спутник — управление капиталом» Александра Лосева , сделки в ручном режиме — это лучше, чем ничего. Ранее аналитики Райффайзенбанка выражали опасение, что компании UC Rusal запретят в том числе и выплачивать купоны в долларах инвесторам, и это сделает исполнение долговых обязательств технически невозможным.

«Тем не менее отказ от автоматизации — это возвращение в каменный век, но, видимо, Euroclear не нашел так быстро решения для такой задачи», — заключил Лосев.

Читайте также

После шторма. Как падение фондового рынка и рубля отразится на экономике Дерипаска и $1 млрд: какие сделки могут сорваться из-за американских санкций Эффект Дерипаски. Стоит ли инвестировать в рухнувшие акции