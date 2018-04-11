В уральском городе землю за бесценок продали приближенным экс-мэра 

СК безмолвствуетВ этой истории до сих пор больше вопросов, чем ответов. Следственный комитет (СК) и прокуратура, совместно ведущие дело, ссылаясь на тайну следствия, отказываются комментировать его ход. Майор ОБЭП Иван Баланцов, инициировавший возбуждение дела в августе 2016-го, сам обвиняется во взяточничестве. В декабре 2017 года горсуд Заречного приговорил его к восьми годам лишения свободы, но приговор был отменен в вышестоящей инстанции из-за многочисленных процессуальных нарушений, а материалы направлены на новое рассмотрение другим составом суда. Так или иначе, значимость дела о злоупотреблениях полномочиями в администрации и раздаче муниципальной земли это, на наш взгляд, не снижает. Чтобы проверить изложенные Баланцовым факты, мы направили официальный запрос заместителю генпрокурора РФ Юрию Пономареву. Ответ, который мы получили, подтверждает слова бывшего майора: производство было возбуждено по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Дело действительно расследовалось в течение года (правда, безрезультатно) и было прекращено исполняющим обязанности руководителя городского отдела СУ СК РФ по Свердловской области «за отсутствием события преступления». После обращения «РГ» в надзорный орган Белоярский межрайонный прокурор признал постановление о прекращении уголовного дела необоснованным и незаконным и отменил его. Предварительное следствие было возобновлено, нам сообщили, что «ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратурой области». Но, увы, с тех пор прошло более четырех месяцев, а нам так и не удалось узнать ни в областной прокуратуре, ни в Следственном комитете ничего о том, как продвигается расследование. Официальный представитель СК в Свердловской области Александр Шульга лишь подтвердил, что дело расследуется, и предложил справиться о результатах еще через месяц. Семья в центреОсобенность дела в том, что оно почти полтора года оставалось бесфигурантным и, возможно, остается таковым до сих пор. Хотя Иван Баланцов изначально подозревал в превышении должностных полномочий бывшего главу Заречного Евгения Добродея. — В конце 2015 года я узнал от местного депутата Михаила Ковалева о том, что в городе существует спорный вопрос распределения земельных участков между приближенными к администрации людьми. Я выяснил, что в 2013-2014 годах там велась кампания по предоставлению земель в аренду частным лицам с правом последующего выкупа. Речь тогда шла примерно о 140 участках, которые выделялись двумя партиями — по 93 и 47. Первую из них я досконально не изучал, плотнее занимался второй, — рассказал корреспонденту «РГ» Баланцов. Участки по 20 соток передали в собственность по 13 тысяч рублей. Определил такую стоимость, как якобы рыночную, местный оценщик, семья которого тоже получила здесь наделПо его словам, 32 из 47 участков были выделены подставным лицам, которые оформляли нотариальные доверенности на некую Веронику Вишнякову, родственницу Евгения Добродея. Еще ряд участков получили Елена Кокурина и директор медицинской клиники, по некоторым данным, также близкие к семье главы. Среди тех, на кого оказались оформлены участки, были однокурсники Вероники Вишняковой по техникуму. Одна из девушек, по словам Баланцова, на голубом глазу заявила ему под запись во время беседы: «Бабушка Вероники хочет построить там коттеджный поселок, но она не может все участки оформить на себя. Поэтому Вероника собрала друзей у нотариуса, раздала им по две тысячи рублей, чтобы они написали ей доверенности на распоряжение землей от их имени». Ребятам тогда было по 18 лет и они не особо задумывались о законности предприятия, в которое их вовлекли. Не сошлись в оценкахЗемлю, нарезанную по 20 соток, передали в аренду, а потом и в собственность избранным по цене 13 тысяч рублей за участок. Определил такую стоимость, как якобы рыночную, местный кадастровый инженер и оценщик Александр Гордиевских, семья которого, к слову, тоже получила здесь надел. Впоследствии независимый оценщик из Екатеринбурга Андрей Занин дал свое заключение о стоимости этой земли. По его мнению, в действительности участки стоили от 430 до 530 тысяч рублей каждый, но его коллега Гордиевских при расчетах грубо занизил коэффициенты, а в качестве аналогов используя землю на задворках Белоярского района, а не вблизи Заречного. — Сумма, которую определили местные оценщики, была в десятки раз ниже той, которую высчитали мы, — рассказал корреспонденту «РГ» Андрей Занин. — Мне приходилось сталкиваться с ситуациями, когда цена занижалась в два-три раза, но, чтобы она оказалась настолько ниже, я не ожидал. То есть бюджет города Заречного, на протяжении ряда лет дефицитный, недополучил с продажи только этих 47 участков свыше 20 миллионов рублей. В нашем понимании, продажа муниципальной собственности в ущерб бюджету по намеренно заниженной цене — это и есть то самое «событие преступления», которого не усмотрел местный следователь, прекративший дело в августе 2017 года. Как стало известно «РГ» от адвоката Дмитрия Загайнова, представляющего оценщика Александра Гордиевских, после возобновления расследования от основного дела отпочковалось еще одно, возбужденное по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Пока Гордиевских проходит по нему свидетелем. — Мы столкнулись с тем, что некорректная оценка специалистов стала поводом для возбуждения уголовного дела. То есть речь идет о противостоянии двух оценщиков, и выиграет тот, чья позиция будет более аргументированной, — говорит адвокат. — Но мне хочется спросить тех оценщиков, которые считают, что участки там стоят несколько сотен тысяч рублей: купит ли кто-то их по такой цене на открытом рынке? Я уверен, что желающих не найдется. Ведь, чтобы их освоить, хозяевам придется вложить серьезные деньги: срубить деревья, выкорчевать пни, проложить дорогу, построить линию электропередачи…Но нам кажется, что желающие нашлись бы. Участки под дачное строительство вблизи Заречного в большом ходу. За десять соток земли сельхозназначения (а именно к этой категории теперь относятся гектары вблизи деревни Гагарки, когда-то входившие в гослесфонд) продавцы просят от 220 до 500 тысяч рублей, то есть двадцать соток обошлись бы добросовестному покупателю в сумму от полумиллиона до миллиона рублей. А лес, как известно, владельцы участков всегда могут весьма выгодно продать на корню — кубометр стоит около 1200 рублей. Лес рубятВ феврале 2016 года Евгений Добродей покинул пост главы города, и узнать его мнение о скандальной ситуации с участками нам не удалось: бывший мэр не ответил ни на звонки, ни на сообщения в соцсетях с просьбой о комментарии. Конечно, это его право, и понятно нежелание бывшего главы оправдываться, тем более что общественное мнение в Заречном по этому поводу сложилось явно не в его пользу. Но мнения людей, как говорится, к делу не пришьешь. Нынешний мэр Заречного и бывший сотрудник ФСБ Андрей Захарцев считает, что нарушения со стороны сотрудников администрации при выделении земельных участков вблизи деревни Гагарки действительно были, но утверждает, что о расследовании уголовного дела не знает никаких подробностей. Тем временем жизнь в тихой заводи вблизи Белоярского водохранилища не останавливается. Новые собственники земли, которые еще в 2014 году объединились в дачное некоммерческое партнерство, вырубили лес, на нескольких столбах протянули от деревни линию электропередачи, накатали дорогу. Некоторые начали строиться. То обстоятельство, что дело уже однажды прекращали, заставляет усомниться, что расследование все же доведут до конца и виновные будут наказаны. Да и чем бы ни закончилось следствие, понятно: земли вряд ли когда-нибудь снова окажутся на балансе муниципалитета.