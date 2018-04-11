Отчет о деятельности за последние полгода заслушали на заседании ОП Наро‑Фоминского округа

В ходе заседания Общественной палаты Наро-Фоминского округа Подмосковья были заслушаны доклады о деятельности за полгода, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В среду состоялось расширенное заседание Общественной палаты Наро-Фоминского городского округа. В заседании приняли участие заместитель главы администрации округа Евгений Голубев , начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации Наро-Фоминского городского округа Владимир Амелин; консультанты-эксперты ОП, представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в Наро-фоминском городском округе.

«Заседание началось с торжественной части: председатель Общественной Палаты Наро-Фоминского городского округа Игорь Евгеньевич Куимов поблагодарил всех за качественную и результативную работу по организации выборов президента России и вручил грамоты общественникам за активное участие в избирательной кампании», — говорится в сообщении.

Также начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Комков доложил присутствующим об обеспечении пожарной безопасности в помещениях торговых объектов и при организации торговых мероприятий, предусматривающих массовое скопление людей, а также о создании специальной комиссии по обеспечению пожарной безопасности в Наро-Фоминском городском округе.

С отчетами о деятельности за прошедшие полгода выступили: председатель комиссии по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрий Карпушев; председатель комиссии по экологии и природопользованию Наталья Шкурпела; председатель рабочей группы по мониторингу исполнения решений, направленных на обеспечение экологической безопасности; заместитель председателя ОП Наро-Фоминского округа Светлана Тертышная.