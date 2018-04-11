«Есть еще женщины на Руси»: Надежда Бабкина очаровала публику пышными формами

68-летняя Надежда Бабкина предстала на публике в национальном костюме, напомнив всем Солоху из «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Устав от череды худосочных звезд, поклонники восхитились певицей, признав, что женщина в теле и есть олицетворение красоты на Руси.

У знаменитой артистки Надежды Бабкиной взяли интервью, посвященное Николаю Добрынину , и кадром, сделанным во время беседы, звезда поделилась с поклонниками. На снимке Надежда предстала в красочном национальном костюме с платочком, завязанным узелком на голове, и рядами бус на шее. Круглое лицо певицы, как и ее пышное тело, удостоилось множества лестных отзывов от ценителей исконно русской красоты.

Стоит отметить, что сегодняшняя мода на тонкие фигуры огорчает множество пользователей сети, понимающих, что для достижения таких форм приходится сидеть на вечной диете. В то же время раньше считалось, что чем пышнее женщина, тем она здоровее и красивее, а потому появление заметно раздобревшей Надежды Бабкиной приятно порадовало поклонников. В своем ярком этническом наряде Бабкина напомнила публике знаменитую Солоху, которая славилась своими пышными формами и при этом оставалась желанной для всей деревни.

Восхищенные пользователи сети отвесили немало комплиментов Надежде, искренне поблагодарили звезду за то, что она не боится быть собой и не прибегает к современным радикальным мерам похудения. «Вылитая Солоха из „Вечеров на хуторе близ Диканьки“ „Смотришь, и душа радуется, что есть еще на Руси такие женщины!“ „Олицетворение русской женщины!“ „Хороша женщина, хороша певица! Женщина в теле — красота!“ „Ну прямо из вечеров на хуторе близ диканьки, колорит. Солоха тоже была гладка и сладка“ „Бабкина раздобрела и стала нормальной русской женщиной“

К слову, звезда восхищает почитателей не только своими пышными формами, но и цветущей молодостью. Так, преданные поклонники пришли к заключению, что Надежда Бабкина выглядит куда моложе своего гражданского супруга Евгения Гора, несмотря на существенную разницу в их возрасте.