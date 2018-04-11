Два объекта на Ямале включили в реестр лучших практик по благоустройству

По данным окружных властей, Минстрой России сформировал перечень общественных пространств, одобренных для включения в федеральный реестр лучших практик по итогам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. Всего в Минстрой России в 2017 году поступило 538 заявок от всех 85 регионов РФ . В течение двух месяцев эксперты рассмотрели заявки. В итоге для включения в реестр было отобрано 125 лучших проектов по благоустройству, реализованных в 2017 году в субъектах Российской Федерации.

"Ямало-Ненецкий автономный округ представлял на конкурс в Минстрой России четыре реализованных проекта — по два проекта из городов Салехард Лабытнанги . В результате отбора два ямальских объекта включены в федеральный реестр лучших практик по благоустройству. Это многофункциональный общественный спортивно-игровой комплекс по улице Обская в Салехарде и многофункциональный общественный спортивный объект по улице Октябрьская (спортивно-досуговый центр «Старт») в городе Лабытнанги", — говорится в сообщении.

Правительство отмечает, что за небольшой срок эксплуатации в 2017 году эти объекты уже оценили и профессиональные спортсмены, и тренеры, и горожане. На данных объектах созданы все условия для подготовки и сдачи комплекса нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», проводятся тренировки спортивных команд школьников и студентов.

Кроме того, объекты предназначены для семейного отдыха — все желающие вместе с детьми могут свободно посещать спорткомплексы для занятий оздоровительным бегом, ходьбой, силовыми упражнениями на гимнастических площадках, а юные жители городов Салехард и Лабытнанги — играть на детских площадках или заниматься спортом с родителями, сообщают власти.

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