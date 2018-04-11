Для уральских водоемов разработают программы реабилитации

— Проблемы неудовлетворительного состояния источников, изношенности сетей, очистных сооружений копились десятилетиями. Поэтому все водоканалы страны убыточны, кроме нескольких работающих в новых районах Москвы , — считает Вячеслав Тюменцев, заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области

Водоканалы грешат на тарифное законодательство, которое не позволяет поднимать плату за услуги и запускать программы модернизации. Эксперты признают: большинству таких предприятий на 20-30 процентов не хватает даже эксплуатационного тарифа, не говоря об инвестиционном. Картина примерно одинаковая по всей стране.

А вот вода, которая поступает для водоподготовки, в регионах сильно разнится по качеству. Но тому, кто вынужден очищать экстремально грязную воду, никто за дополнительные меры не доплачивает. А вопрос актуален. Ольга Гетманская, представитель Нижне-Обского бассейнового водного управления, привела цифры: за прошлый год в Курганской области было зафиксировано 19 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воды, в Челябинской — 25, в Тюменской — 47, а в Свердловской — 448.

— Одна из ключевых задач — определение прибрежных границ водоохранных зон, — рассказывает Вячеслав Тюменцев. — В 2017 году определили границы на реке Тавде: удивило, что протяженность выросла с 9 тысяч до 17 тысяч километров — представляете, сколько береговой линии водотока не было учтено! Нынче на очереди Исеть и Пышма. В связи с этим неизбежно возникнет много проблем у местных жителей, которые выстроили дома, баньки, сараи, даже конюшни на берегах: их стоки не канализованы и в конечном счете попадают в реку.

Тут можно вспомнить печально известный Черноисточинский пруд под Нижним Тагилом: его снимки с зеленой водой и погибшей рыбой два года назад облетели всю страну. А ведь в Горноуральском округе, где он расположен, никогда не было очистных сооружений. На первый этап их проектирования понадобилось 12 миллионов рублей. Область выделила еще пять миллионов на проведение изысканий — какие мероприятия требуются для реабилитации водоема. Но, по словам ученых, для полноценной работы денег нужно вдвое больше.

Проблемы неудовлетворительного состояния источников, изношенности сетей, очистных сооружений копились десятилетиями. Поэтому почти все водоканалы в стране убыточны

— Причин загрязнения воды много. Чтобы оценить, какие виды реабилитации подходят конкретному водоему, потребуется отслеживать его состояние на протяжении минимум четырех сезонов, — говорит Александр Попов , заслуженный эколог РФ , эксперт по восстановлению рек и водоемов Российского НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов.

Вероятность ошибиться в выборе мероприятий без должного анализа очень велика. Так, если при восстановлении екатеринбургского озера Шарташ все стоки довести до состояния дистиллированной воды, качество воды в самом озере улучшится лишь на семь процентов. Главная беда Шарташа — донные отложения: их 17 миллионов кубометров. Шарташ нужно чистить, а вот для Верх-Исетского пруда такой рецепт не годится: можно ухудшить водообмен. Этот водоем необходимо защищать от загрязненного стока рек Исеть и Решетка, которые «ответственны» за 70-96 процентов общего загрязнения.

Чем Средний Урал мог бы похвастать, так это резервированием источников водоснабжения на случаи ЧС. Работа началась в 2016 году — для этого используют подземные месторождения, получившие санэпидзаключения. Зарезервировать источники нужно для 67 городов и сел, сегодня ими обеспечены 33 населенных пункта.

— Для Екатеринбурга потребность в воде составляет 44 270 кубометров в сутки. С 2006-го по 2015 год мы планомерно искали подземные источники на максимально приближенных к городу участках, — рассказывает Никита Ванаев, главный специалист отдела водных ресурсов регионального министерства. — Разведали 17 месторождений с суммарным запасом 22,6 тысячи кубометров в сутки на северной, западной и южной окраинах. Пока эти участки не застроены, но администрация города, к сожалению, до сих пор не ввела их в эксплуатацию.

Мало найти подходящий по качеству источник, нужно еще организовать зону санитарной охраны. Ведь город развивается стремительно, и не исключено, что в скором времени эти источники нельзя будет использовать, потому что в непозволительной близости вырастут многоэтажки или промпредприятия. Между тем все резервные источники можно использовать на постоянной основе для снабжения отдельных микрорайонов. Пока в той или иной мере удается эксплуатировать только половину из них.

По мнению техдиректора екатеринбургского водоканала Вадима Кузнецова, ценность разведанных, но неработающих источников весьма сомнительна — на их ввод в эксплуатацию требуются значительные деньги. К тому же эксплуатация таких источников в два-три раза дороже, чем централизованной системы. Поэтому в водоснабжении Екатеринбурга подземные источники занимают всего три процента — как правило, их используют для снабжения удаленных территорий, куда еще не успели протянуть сети.