Рабочие группы по разработке профстандартов в области реставрации создадут при Минкультуры России

министерстве культуры РФ будут cозданы рабочие группы по разработке профессиональных стандартов в сфере реставрации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Департамент государственной охраны культурного наследия Минкультуры России создаст рабочие группы по разработке профессиональных стандартов в области реставрации. Рабочие группы сформируют требования к квалификации специалиста, выполняющего работы по сохранению объектов культурного наследия. Создание профессиональных стандартов для реставраторов позволит актуализировать существующие образовательные программы и связать знания специалистов с требованиями реального рынка труда», — говорится в сообщении.

Уточняется, что рабочие группы будут разделены по следующим направлениям: производственные работы; проектные, научно-исследовательские и изыскательские работы; работы по реставрации предметов декоративно-прикладного искусства; работы по реставрации живописи (монументальной и станковой).