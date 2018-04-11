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Рабочие группы по разработке профстандартов в области реставрации создадут при Минкультуры России
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Рабочие группы по разработке профстандартов в области реставрации создадут при Минкультуры России 

Агентство «Москва» 1 час назад
В министерстве культуры РФ будут cозданы рабочие группы по разработке профессиональных стандартов в сфере реставрации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«Департамент государственной охраны культурного наследия Минкультуры России создаст рабочие группы по разработке профессиональных стандартов в области реставрации. Рабочие группы сформируют требования к квалификации специалиста, выполняющего работы по сохранению объектов культурного наследия. Создание профессиональных стандартов для реставраторов позволит актуализировать существующие образовательные программы и связать знания специалистов с требованиями реального рынка труда», — говорится в сообщении.
Уточняется, что рабочие группы будут разделены по следующим направлениям: производственные работы; проектные, научно-исследовательские и изыскательские работы; работы по реставрации предметов декоративно-прикладного искусства; работы по реставрации живописи (монументальной и станковой).
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