Экс-спикер Палаты представителей США приобщился к производству марихуаны

Как отмечает агентство, также членом совета стал бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд

В феврале данные опроса телекомпании Fox News показали, что легализацию марихуаны в США поддерживают 59% избирателей, это рекордно высокое значение с 2013 года, против выступают 32% совершеннолетних американцев.