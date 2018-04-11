Шубская поделилась трогательными фотографиями с их с Овечкиным свадьбы

Сегодня на своей странице в Instagram младшая дочь Веры Глаголевой опубликовала памятный ролик, где они с супругом запечатлены красивыми и счастливыми. «Фото со съемок нашей лав стори. Вот думаю, может повторим на какую-нибудь годовщину?», — подписала памятные кадры супруга хоккеиста, а в комментариях получила множество позитивных откликов от подписчиков с пожеланиями счастья и скорейшего пополнения в семействе.

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Отметим, что то лето ознаменовалось для семьи Шубских-Овечкиных и трагическим событием. 16 августа 2017 года из жизни ушла Вера Глаголева. Актриса достаточно долго боролась с раком желудка, однако болезнь оказалась сильнее.