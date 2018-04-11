Белорусские предприятия презентовали в Москве свои бизнес-проекты

Конкретные бизнес-проекты предложили иностранным дипломатам белорусские предприятия, являющиеся членами Белорусской торгово-промышленной палаты. Презентация их возможностей для представителей дипломатических миссий в России , в том числе аккредитованных в Беларуси по совместительству, была организована 11 апреля в Москве в Деловом и культурном комплексе Посольства.

Открывая мероприятие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко подчеркнул, что БелТПП «это организация, которая объединяет в своих рядах более 2150 представителей белорусского бизнеса. Палата поддерживает контакты практически со всеми странам мира, почти со 100 из них заключены соответствующие соглашения о сотрудничестве».

Руководитель дипмиссии предложил представителям иностранных дипломатических миссий в России еще раз повнимательнее посмотреть на Беларусь, отметив, что «многие наши друзья, которые активно работают с нами здесь в Москве и владеют информацией об успехах Беларуси в машиностроении и сельском хозяйстве, с удивлением узнают о наших возможностях в IT сфере, в медицине и биотехнологиях, энергетике, освоении космоса, науке и образовании».

Представитель БелТПП Наталья Кураш отметила, что сегодняшняя презентация направлена на ознакомление дипломатов с достижениями членов Палаты: «Встреча даст возможность компаниям разговаривать с представителями иностранных государств и рекламировать свой продукт самым наилучшим образом — напрямую».

Иностранным дипломатам была представлена информация о деятельности БелТПП и некоторых из ее крупнейших членов: Белорусского металлургического завода (производство широкой линейки металлопродукции), Буровой компании «Дельта» (полный комплекс буровых работ, включая проектирование, испытания, изыскания), машиностроительной компании «Витебские подъемники» (производство подъемно-транспортного оборудования), компаний «Праймилк» (производство ингредиентов на основе молочной сыворотки для применения в пищевой и кормовой промышленности), «ЭридГроу Продакшн» (разработка и производство продуктов глубокой переработки торфа (мелиорантов-почвоулучшителей) для очистки земных и водных поверхностей от нефтяных загрязнений, озеленения пустынных и засушливых территорий). Центр международных связей Министерства образования Республики Беларусь представил образовательные услуги.

Общаясь с журналистами по итогам мероприятия Посол Панамы в Москве Мигель Барсенас заявил, что рассматривает Беларусь как страну с высоким уровнем развития промышленности и технологий, и видит в сегодняшней встрече отличную возможность углубить двустороннее сотрудничество. «Мы благодарны Посольству Беларуси в Москве за эту возможность получше узнать страну и информировать наше Правительство о том, что представляет собой Беларусь на сегодняшний день. Нас не заботит расстояние между нашими странами, мы должны увеличить объем торговли. Нас также заинтересовала строительная отрасль, технологии современного бурения», — заключил дипломат.

Посол Колумбии в России Альфонсо Кабальеро отметил, что его «в первую очередь заинтересовала тяжелая промышленность Беларуси. Я узнал о возможностях этой страны в данной сфере и меня удивило то, что треть мирового производства карьерных самосвалов, погрузчиков находится в Беларуси. Отличной была презентация, посвященная ирригации и введению в эксплуатацию земель, не подлежащих эксплуатации — это то, что интересно нашей стране».

В мероприятии приняли участие около 40 руководителей и представителей дипмиссий, представляющих страны Европы, Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.