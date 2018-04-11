«Вымпелком» признал некорректными сообщения своей службы поддержки по поводу изменений тарифов в роуминге

«5 апреля 2018 г. на сообщения пользователей в некоторых социальных сетях и в службе поддержки относительно изменения тарификации при поездках по России от официального аккаунта службы поддержки ПАО «Вымпелком» были даны комментарии, в ряде которых содержалась некорректная информация об одобрении антимонопольной службой действий «Вымпелкома» в отношении изменения условий тарификации услуг связи при поездках по России. ПАО «Вымпелком» приносит свои извинения за появление данных сообщений, вызвавших недопонимание. Данные комментарии не являются официальной позицией компании и руководства ПАО «Вымпелком», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по случившемуся инциденту проведена внутренняя проверка и приняты соответствующие меры. Дальнейшие коммуникации с пользователями социальных сетей и обращающимися в call-центр были оперативно скорректированы. Также компания реализовала комплекс мероприятий по исключению появления некорректных формулировок от лица компании в социальных сетях в дальнейшем.

«Изменения тарифов при поездках по России, о которых шла речь в сообщениях, связаны с самостоятельно разработанным и предложенным ПАО «Вымпелком» подходом в рамках исполнения предупреждения ФАС по устранению разницы в тарификации в домашнем регионе и при поездках по стране. ПАО «Вымпелком» понимает, что на данном этапе подход компании в целом не был принят ФАС в качестве надлежащего исполнения предупреждения, в связи с чем ведомством было возбуждено антимонопольное дело. Компания считает предложенный подход обоснованным с экономической, правовой и технологической точек зрения и будет доказывать его в рамках рассмотрения дела», — указано в сообщении.

10 апреля 2018 г. в пресс-службе ФАС России сообщили, что ПАО «Вымпелком» уведомляет абонентов об изменении условий тарификации услуг связи при поездках по России, ссылаясь на одобрение действий антимонопольной службы. Как отмечалось в сообщении, распространение такой информации свидетельствует о намеренном введении в заблуждение абонентов.