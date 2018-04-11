«Здоровья и новых побед на футбольных полях!» Семин поздравил Ярцева с юбилеем

— Дорогой Жора! Даже не верю, что тебе 70, — сказал Семин. — А в то, что ты до сих пор в строю, не перестаешь жить футболом, учишь молодых и продолжаешь учиться этой великой игре сам — меня не удивляет. Не удивляет, потому что Ярцев всегда был на передовой футбола — сначала как форвард, а потом и как тренер. Ты — живой пример того, какой путь может проделать человек, который верит в себя. Именно поэтому Ярцев пробил себе дорогу из провинциального футбола в большой. И это должно убедить молодых россиян в том, что при желании и колоссальном труде можно добиться невозможного. Здоровья тебе и новых побед в жизни и на футбольных полях! Твой Юрий Семин.

Ярцеву — 70! Продолжение следует // 7:0 в пользу Ярцева. Глава из книги Рабинера