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«Здоровья и новых побед на футбольных полях!» Семин поздравил Ярцева с юбилеем
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«Здоровья и новых побед на футбольных полях!» Семин поздравил Ярцева с юбилеем 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил с юбилеем своего давнего друга и коллегу Георгия Ярцева.
— Дорогой Жора! Даже не верю, что тебе 70, — сказал Семин. — А в то, что ты до сих пор в строю, не перестаешь жить футболом, учишь молодых и продолжаешь учиться этой великой игре сам — меня не удивляет. Не удивляет, потому что Ярцев всегда был на передовой футбола — сначала как форвард, а потом и как тренер. Ты — живой пример того, какой путь может проделать человек, который верит в себя. Именно поэтому Ярцев пробил себе дорогу из провинциального футбола в большой. И это должно убедить молодых россиян в том, что при желании и колоссальном труде можно добиться невозможного. Здоровья тебе и новых побед в жизни и на футбольных полях! Твой Юрий Семин.
Ярцеву — 70! Продолжение следует // 7:0 в пользу Ярцева. Глава из книги Рабинера
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