В Нижнем Новгороде дан старт XII Конкурсу соцпроектов «ЛУКОЙЛа»

Нижегородской области 11 апреля был дан старт XII конкурсу социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в регионах деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт». За время его существования реализовано более 530 инициатив в различных сферах.

Основная цель конкурса — поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, а также создание условий для увеличения числа активных граждан и организаций.

«Конкурс социальных и культурных проектов поддерживает инициативы неравнодушных людей по улучшению жизни вокруг себя, по реализации социальных проектов. За все время существования конкурса было поддержано 530 проектов в различных сферах — это и спорт, и экология, и художественные промыслы. Люди, которые что-то делают, придумывают проекты, объединяют вокруг себя, нашли мощного партнера в лице «ЛУКОЙЛа». Безусловно, эффект от такой совместной работы всегда будет выше», — подчеркнула и.о. председателя законодательного Собрания Ольга Щетинина . Сегодня организаторы собрали будущих конкурсантов в нижегородском кремле, перед ними выступили те, чьи проекты успешно работают уже в течение нескольких лет. О том, как рождался «Антисвин», ставший широко известной акцией в Нижнем Новгороде рассказала его основательница Руфина Клишковская. «ЛУКОЙЛ» поддерживает наш проект уже более 5 лет. Идея его родилась в кафе. Мы просто сидели и обсуждали, как можно помочь сделать чистыми улицы городов, берега рек и озер. А потом подумали, что неплохо было бы их убрать», — поделилась автор. После этого Руфина Клишковская написала на своей странице в facebook, что хочет организовать людей, чтобы всем вместе убрать мусор с берегов рек в городе. «Откликнулось очень много желающих, в том числе кто-то из „ЛУКОЙЛа“, рассказавший нам о данном конкурсе», — говорит она. Далее было заполнение заявки, которая, по словам Руфины Клишковской, помогает структурировать мысли и лучше организовать проект. Ксения Кучева, организатор и идейный вдохновитель фестиваля здорового образа жизни «Здоровая нация», также открыла присутствующим секреты мастерства. «В 2013 году мы, активисты Ленинского района, собрались для совместной спортивной тренировки. В ходе нее, в том числе, было решено создать сообщество для пропаганды уличного спорта и здорового образа жизни», — рассказала Ксения Кучева. С этого времени они уже построили своими руками спортивную площадку в парке «Швейцария», более 12 спорткомплексов на территории Нижегородской области и реализовали проект «турник в каждый двор» (более 250 небольших комплексов в шаговой доступности). Кроме того, в Нижнем Новгороде был проведен первый чемпионат уличной атлетики.