В Нижнем Новгороде дан старт XII Конкурсу соцпроектов «ЛУКОЙЛа» 

В Нижегородской области 11 апреля был дан старт XII конкурсу социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в регионах деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт». За время его существования реализовано более 530 инициатив в различных сферах.
Основная цель конкурса — поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, а также создание условий для увеличения числа активных граждан и организаций.
«Конкурс социальных и культурных проектов поддерживает инициативы неравнодушных людей по улучшению жизни вокруг себя, по реализации социальных проектов. За все время существования конкурса было поддержано 530 проектов в различных сферах — это и спорт, и экология, и художественные промыслы. Люди, которые что-то делают, придумывают проекты, объединяют вокруг себя, нашли мощного партнера в лице «ЛУКОЙЛа». Безусловно, эффект от такой совместной работы всегда будет выше», — подчеркнула и.о. председателя законодательного Собрания Ольга Щетинина. Сегодня организаторы собрали будущих конкурсантов в нижегородском кремле, перед ними выступили те, чьи проекты успешно работают уже в течение нескольких лет. О том, как рождался «Антисвин», ставший широко известной акцией в Нижнем Новгороде рассказала его основательница Руфина Клишковская. «ЛУКОЙЛ» поддерживает наш проект уже более 5 лет. Идея его родилась в кафе. Мы просто сидели и обсуждали, как можно помочь сделать чистыми улицы городов, берега рек и озер. А потом подумали, что неплохо было бы их убрать», — поделилась автор. После этого Руфина Клишковская написала на своей странице в facebook, что хочет организовать людей, чтобы всем вместе убрать мусор с берегов рек в городе. «Откликнулось очень много желающих, в том числе кто-то из „ЛУКОЙЛа“, рассказавший нам о данном конкурсе», — говорит она. Далее было заполнение заявки, которая, по словам Руфины Клишковской, помогает структурировать мысли и лучше организовать проект. Ксения Кучева, организатор и идейный вдохновитель фестиваля здорового образа жизни «Здоровая нация», также открыла присутствующим секреты мастерства. «В 2013 году мы, активисты Ленинского района, собрались для совместной спортивной тренировки. В ходе нее, в том числе, было решено создать сообщество для пропаганды уличного спорта и здорового образа жизни», — рассказала Ксения Кучева. С этого времени они уже построили своими руками спортивную площадку в парке «Швейцария», более 12 спорткомплексов на территории Нижегородской области и реализовали проект «турник в каждый двор» (более 250 небольших комплексов в шаговой доступности). Кроме того, в Нижнем Новгороде был проведен первый чемпионат уличной атлетики.
На фото: участники XII конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» Создатели проектов пожелали конкурсантам удачи и рассказали о том, как работать с соцсетями, приглашать на мероприятия звезд, привлекать к реализации волонтеров, общественность и СМИ. В 2018 году к трем ежегодным номинациям конкурса («Экология», «Духовность и культура» и «Спорт») добавилась еще одна — «Молодежная инициатива». «Ожидаем, что в этой номинации примут участие проекты, направленные на внедрение новых технологий, новых методик работы с детьми, с подростками, на развитие творческого потенциала молодежи, а также на продвижение идей молодежного волонтерского движения», — поделился генеральный директор некоммерческой организации «Благотворительный фонд „ЛУКОЙЛ“ Игорь Бекетов. По словам и.о. вице-губернатора региона Евгения Люлина, он всегда с удовольствием участвует в открытии и в подведении итогов данного конкурса. „Это важно не только с той точки зрения, сколько денег вложено в реализацию той или иной идеи. Важно то, что люди, которые эти идеи рождают, а потом с ними живут, они получают уверенность в том, что делают это не просто так, что это общественно значимое дело, что оно поддерживается такими авторитетными и мощными компаниями“, — считает Евгений Люлин. И.о. вице-губернатор рассказал, что правительство Нижегородской области уже много лет подписывает соглашение с компанией „ЛУКОЙЛ“, оказывая поддержку всем программам развития компании. „В то же время компания многое делает в ответ не только для развития собственного бизнеса, но и для развития соцпроектов в нашем регионе. Вся Нижегородская область может участвовать в этом проекте“, — заключил он. Проект социальных и культурных инициатив реализуется в регионе с 2007 года. В 2012 году география конкурса была расширена до Вологодской и Владимирской областей, а также республик Чувашия, Мордовия, Марий Эл. В 2016 году присоединилась Ярославская область.